Кабінет міністрів планує збільшити фінансування реструктуризації вугільної галузі

Кабінет міністрів в рамках перегляду Держбюджету пропонує продовжити фінансування реформи оборонно-промислового комплексу, зберегти фінансування будівництва та ремонту доріг та навіть збільшити фінансування реструктуризації вугільної галузі.
Про це у Telegram-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Кабінет Міністрів прораховує наслідки епідемії коронавірусу, і саме тому в оновленому бюджеті ми пропонуємо продовжити фінансування основних програм підтримки економіки. Після детального перегляду та аудиту всіх бюджетних програм ми плануємо зберегти фінансування у повному обсязі для наших аграріїв та фермерів», — написав прем’єр.
«Серед програм, які уряд пропонує збільшити – це виділення додаткових 1,6 млрд грн на реструктуризацію вугільної галузі. Загальний об’єм програми пропонуємо встановити на рівні 3,6 млрд грн», — додав Шмигаль.