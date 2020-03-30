Київський міський голова Віталій Кличко допускає, що наприкінці цього тижня у столиці завершиться опалювальний сезон.

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання ЗМІ, пише УНІАН.

«За нормативами, ми можемо вимикати опалення, коли середньодобова температура – не нижче плюс 8 градусів за Цельсієм. До четверга в нас вночі, за прогнозом, поки мінусова температура. А далі вже має потеплішати. Якщо прогноз не зміниться, наприкінці цього тижня ми будемо завершувати опалювальний сезон у місті», — сказав Кличко.

Він нагадав, що школи, дитсадки та деякі адміністративні установи в столиці уже відімкнули від опалення.