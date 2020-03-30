Операторы нефтепроводных систем в США призывают производителей сократить добычу из-за нехватки места для хранения нефти.

Об этом сообщил член железнодорожной комиссии Техаса Райан Ситтон, пишет АНГИ.

«Вчера стало известно, что некоторые производители нефти в Техасе стали получать от нефтепроводных компаний письма с просьбами сократить добычу, поскольку не хватает места для хранения», — отметил он.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо вечером 20 марта провел телефонные переговоры с RRC, стороны договорились продолжить консультации, уточнил ТАСС.

Техас — крупнейший по добыче нефти штат в США — рассматривает предложение о сокращении добычи нефти в условиях падения цен. Техас не снижал добычу с 1970-х годов.

Цены на нефть резко упали после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о сокращении добычи нефти после марта, когда истекают текущие договоренности. Более того, бывшие союзники намереваются в апреле активно наращивать добычу, что наблюдатели уже окрестили ценовой войной.