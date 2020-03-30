Підвищено «зелений» тариф на електроенергію для приватних домогосподарств

НКРЕКП постановою від 25 березня 2020 року № 725 затвердила новий «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств.

Інформує Ліга.Закон.

Зокрема, «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками до 30 кВт та які введені в експлуатацію:

з 01 квітня 2013 року по 31 грудня 2014 року — 1015,38 коп/кВт·год (без ПДВ);

з 01 січня 2015 року по 30 червня 2015 року — 913,23 коп/кВт·год (без ПДВ);

з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2015 року — 567,15 коп/кВт·год (без ПДВ);

з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року — 538,18 коп/кВт·год (без ПДВ);

з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року — 512,26 коп/кВт·год (без ПДВ);

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 460,43 коп/кВт·год (без ПДВ).

З енергії вітру до 30 кВт та які введені в експлуатацію з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2019 року — 329,31 коп/кВт·год (без ПДВ).

З енергії сонячного випромінювання генеруючими установками до 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд, та які введені в експлуатацію з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — 512,26 коп/кВт·год (без ПДВ).

З енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт та які введені в експлуатацію:

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — 329,31 коп/кВт·год (без ПДВ);

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 295,77 коп/кВт·год (без ПДВ).

«Зелений» тариф на електричну енергію, вироблену з енергії вітру та сонця на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт та які введені в експлуатацію:

з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року — 463,48 коп/кВт·год (без ПДВ);

з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2024 року — 347,61 коп/кВт·год (без ПДВ).

З набуттям чинності цієї постанови втратить чинність постанова від 24 грудня 2019 року № 3006, якою було встановлено значно нижчий «зелений» тариф.

Раніше «Термінал» повідомляв про те, що інвестори ВДЕ розчаровані діями уряду, але готові до переговорів.