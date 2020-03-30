Судно-трубоукладчик «Академик Черский»движется на запад

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2″, продолжает двигаться на запад. В настоящее время судно, начавшее свой путь из Находки, огибает Африку и движется в Атлантику.

Текущее направление — порт Пуэнт-Нуар (Конго), свидетельствуют данные портала Myshiptracking, пишет АНГИ.

В феврале судно покинуло порт Находка на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура, куда оно должно было прийти 22 февраля. Позже маршрут был изменен на Шри-Ланку. Потом курс был проложен до города Суэц, но маршрут был изменен на порт Мапуту в Мозамбике. Далее судно последовало в Кейптаун, в Конго оно должно прийти 5 апреля, передает ТАСС.

Судно с 2016 года находится в эксплуатации ООО «Газпром флот».

В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству «Северного потока — 2″ и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком «Северного потока — 2″ судно «Академик Черский». По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года. «Северный поток — 2″ построен на 93%.

«Терминал» писал, судно «Академик Черский» после модернизации и дооснащения может быть использовано для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2″, остановленного из-за санкций США.