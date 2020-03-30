Судно-трубоукладчик «Академик Черский»движется на запад

Обновлено: Март 30, 2020. Тэги: , ,

Судно-трубоукладчик «Академик Черский»движется на запад

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2″, продолжает двигаться на запад. В настоящее время судно, начавшее свой путь из Находки, огибает Африку и движется в Атлантику.

Текущее направление — порт Пуэнт-Нуар (Конго), свидетельствуют данные портала Myshiptracking, пишет АНГИ.

В феврале судно покинуло порт Находка на Дальнем Востоке и отправилось в сторону Сингапура, куда оно должно было прийти 22 февраля. Позже маршрут был изменен на Шри-Ланку. Потом курс был проложен до города Суэц, но маршрут был изменен на порт Мапуту в Мозамбике. Далее судно последовало в Кейптаун, в Конго оно должно прийти 5 апреля, передает ТАСС.

Судно с 2016 года находится в эксплуатации ООО «Газпром флот».

В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas остановила работы по строительству «Северного потока — 2″ и увела свои суда-трубоукладчики.

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что трубопровод будет достроен своими силами. Министр энергетики РФ Александр Новак называл возможным достройщиком «Северного потока — 2″ судно «Академик Черский». По прогнозам Минэнерго, запуск газопровода можно ожидать до конца 2020 года. «Северный поток — 2″ построен на 93%.

«Терминал» писал, судно «Академик Черский» после модернизации и дооснащения может быть использовано для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2″, остановленного из-за санкций США.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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