Уряд пропонує зменшити видатки на субсидії та пільги на 8,2 мільярда

Передає Укрінформ.
Відповідні розрахунки запропоновані проектом закону про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який оприлюднено на сайті Верховної Ради.
Оприлюдненим документом Кабінет міністрів пропонує скоротити на 8 240 328 тис. грн видатки на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі.
Таким чином, наразі затверджена сума на вказані видатки становить 47,5 млрд грн, а з урахуванням пропонованих змін складе 39,3 млрд грн.
Раніше «Термінал» повідомляв про те, що Кабінет міністрів планує збільшити фінансування реструктуризації вугільної галузі.