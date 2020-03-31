2020-03-31: Киевская область лидирует в снижение цен на светлые бензины

Обновлено: Март 31, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-03-31: Киевская область лидирует в снижение цен на светлые бензины

31 марта 2020г розничные цены на автомобильное топливо снижались во всех в регионах Украины. Самое больше  изменение стоимости наблюдалось на АЗС Киевской области. Бензин марки А-95 Евро снизился в цене в области на 0,39 грн/л.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Киевская область занимает 4-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным  информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Херсонсонской (25,28 грн/л), Сумской (25,38 грн/л) и Волынской (25,41 грн/л) областях.

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Средняя розничная цена на топливо в Киевской  области за день снизилась на 0,39  грн/л и сегодня составляет – 25,46 грн/л.  Максимальная цена на бензин А-95 Евро была зафиксирована в области в период с 1 по 9 марта (26,82 грн/л).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Винницкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL3 .0:
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По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-95 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

      • Mango (22.69)
      • Авантаж 7 (23.0)
      • БРСМ-Нафта  (23.28)
      • Chipo  (23.6)
      • PRIME  (23.9)
      • Маркет  (24.45)
      • AMIC   (24.49)
      • ORANGE (23.99)
      • Вырий  (24.0)
      • Петрол-Октан (24.0)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-95 евро на заправках Киевской  области, колебался в пределах от минимальных 21,9 грн/л до максимальных 30,29 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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