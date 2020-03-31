2020-03-31: Киевская область лидирует в снижение цен на светлые бензины

31 марта 2020г розничные цены на автомобильное топливо снижались во всех в регионах Украины. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС Киевской области. Бензин марки А-95 Евро снизился в цене в области на 0,39 грн/л.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Киевская область занимает 4-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Херсонсонской (25,28 грн/л), Сумской (25,38 грн/л) и Волынской (25,41 грн/л) областях.

Средняя розничная цена на топливо в Киевской области за день снизилась на 0,39 грн/л и сегодня составляет – 25,46 грн/л. Максимальная цена на бензин А-95 Евро была зафиксирована в области в период с 1 по 9 марта (26,82 грн/л).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Винницкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL3 .0:



По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-95 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

Mango (22.69)





Авантаж 7 (23.0)





БРСМ-Нафта (23.28)





Chipo (23.6)





PRIME (23.9)





Маркет (24.45)





AMIC (24.49)





ORANGE (23.99)





Вырий (24.0)





Петрол-Октан (24.0)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-95 евро на заправках Киевской области, колебался в пределах от минимальных 21,9 грн/л до максимальных 30,29 грн/л.