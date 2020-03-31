2020-03-31: Нефть Brent торгуется ниже $23 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 22,87 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,48%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 21,18 доллара за баррель, прибавив 5,43%.

Нефть сегодня дорожает после вчерашнего обвала цен, пишет «Investing.com».

Между тем нефтяные цены по-прежнему под давлением из-за одновременного роста предложения и падения спроса. Как сказал Bloomberg TV Бен Лаккок из нефтетрейдера Trafigura, при мировой добыче около 100 млн баррелей в сутки пятая часть этого объема де-факто никому не нужна. Чтобы привести рынок к балансу и начать процесс «уничтожения» избыточного предложения, цены должны упасть до $10 за баррель, считает Лаккок.

Стоимость майских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 08:10 мск составил $22,88 за баррель, что на $0,12 (0,532%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы обвалились на $2,17 (8,7%) — до $22,76 за баррель.

Фьючерс на на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:16 мск подорожал на $0,98 (4,88%) — до $21,07 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта рухнула на $1,42 (6,6%) — до $20,09 за баррель.