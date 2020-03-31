2020-03-31: Нефть Brent торгуется ниже $23 за баррель

Обновлено: Март 31, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-03-31: Нефть Brent торгуется ниже $23 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 22,87 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,48%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 21,18 доллара за баррель, прибавив 5,43%.

Нефть сегодня дорожает после вчерашнего обвала цен, пишет «Investing.com».

Между тем нефтяные цены по-прежнему под давлением из-за одновременного роста предложения и падения спроса. Как сказал Bloomberg TV Бен Лаккок из нефтетрейдера Trafigura, при мировой добыче около 100 млн баррелей в сутки пятая часть этого объема де-факто никому не нужна. Чтобы привести рынок к балансу и начать процесс «уничтожения» избыточного предложения, цены должны упасть до $10 за баррель, считает Лаккок.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:10 мск составил $22,88 за баррель, что на $0,12 (0,532%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы обвалились на $2,17 (8,7%) — до $22,76 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:16 мск подорожал на $0,98 (4,88%) — до $21,07 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта рухнула на $1,42 (6,6%) — до $20,09 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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