АМКУ проведе низку зістрічей й із керівниками мереж WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG

Відбудеться низка зустрічей із керівниками мереж АЗС, які працюють під брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG.



Про це йдеться на сайті АМКУ.

«Мета зустрічей — отримати пояснення щодо ціноутворення на нафтопродукти й відповідності вартості, вказаної на стелах автозаправок, тим змінам, яких зазнав ринок в останні місяці: падіння цін на нафту та великий опт, коливання курсу гривні тощо», — йдеться у повідомленні.

В АМКУ нагадали, що в грудні-березні учасникам ринку комітет рекомендував провести низку заходів щодо встановлення роздрібних цін на високооктанові бензини й дизельне паливо на рівні, що відповідає умовам значної конкуренції на ринку, що призвело до зниження цін.

Антимонопольний комітет констатує, що триває зниження цін на автозаправках, однак » існує потенціал до ще більшого зниження ціни».

«АМКУ переконаний, що заплановані зустрічі із керівниками мереж АЗС дозволять здійснити наступний крок в наближенні роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне паливо до рівня, який показував би дієву конкуренцію на цьому ринку», — наголосили в антимонопольному комітеті.

«Термінал» писав, АМКУ чекає пояснень керівництва мереж АЗС з приводу цін на бензин, які вважає завищеними.