АМКУ проведе низку зістрічей й із керівниками мереж WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG

Обновлено: Март 31, 2020. Тэги: , , ,

АМКУ проведе низку зістрічей й із керівниками мереж WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG

Відбудеться низка зустрічей із керівниками мереж АЗС, які працюють під брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar, UPG.

Про це йдеться на сайті АМКУ.

«Мета зустрічей — отримати пояснення щодо ціноутворення на нафтопродукти й відповідності вартості, вказаної на стелах автозаправок, тим змінам, яких зазнав ринок в останні місяці: падіння цін на нафту та великий опт, коливання курсу гривні тощо», — йдеться у повідомленні.

В АМКУ нагадали, що в грудні-березні учасникам ринку комітет рекомендував провести низку заходів щодо встановлення роздрібних цін на високооктанові бензини й дизельне паливо на рівні, що відповідає умовам значної конкуренції на ринку, що призвело до зниження цін.

Антимонопольний комітет констатує, що триває зниження цін на автозаправках, однак  » існує потенціал до ще більшого зниження ціни».

«АМКУ переконаний, що заплановані зустрічі із керівниками мереж АЗС дозволять здійснити наступний крок в наближенні роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне паливо до рівня, який показував би дієву конкуренцію на цьому ринку», — наголосили в антимонопольному комітеті.

«Термінал» писав, АМКУ чекає пояснень керівництва мереж АЗС з приводу цін на бензин, які вважає завищеними.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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