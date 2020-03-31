Goldman Sachs: мировой спрос на нефть за неделю снизится на 25%

Обновлено: Март 31, 2020. Тэги: , , , ,

Goldman Sachs: мировой спрос на нефть за неделю снизится на 25%

Окончательный масштаб закрытия скважин, который до сих пор неизвестен, скорее всего, навсегда изменит нефтегазовую отрасль и ее геополитику.

Объемы мирового потребления нефти снизятся на 26 млн баррелей в сутки, или на 25%, на текущей неделе, говорится в обзоре аналитиков банка Goldman Sachs.

Это произойдет из-за того, что меры в области социального дистанцирования для сдерживания коронавируса в настоящее время затрагивают 92% мирового ВВП.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что спрос на нефть снижается быстрее, чем кто-либо прогнозировал, и наиболее уязвима к этому добыча в США, России и Канаде. Нефтяные компании в мире анонсировали консервацию скважин, объем добычи которых составляет минимум 900 тыс. баррелей нефти в день, говорится в отчете. Ожидается, что реальная цифра, скорее всего, будет расти с каждым часом.

По мнению экспертов, окончательный масштаб закрытия скважин, который до сих пор неизвестен, скорее всего, навсегда изменит нефтегазовую отрасль и ее геополитику.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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