Мексиканская нефть упала до $10 за баррель

Обновлено: Март 31, 2020. Тэги: , , ,

Мексиканская нефть упала до $10 за баррель

Цена экспорта мексиканской нефти опустилась в первый день торгов после выходных ещё на 20%, остановившись к концу дня на отметке 10,37 доллара.

Об этом сообщила нефтяная корпорация Pemex, пишет Прайм.

Падение стоимости нефти до уровня конца 1990-х годов, когда ценовое противостояние Саудовской Аравии и Венесуэлы наложилось на падение спроса из-за азиатского финансового кризиса, продолжается на фоне агрессивной ценовой политики Эр-Рияда в борьбе за долю рынка и новостей из Норвегии, запускающей на полную мощность месторождение Йохан Свердруп в Северном море.

По оценкам аналитиков, последствием пандемии коронавируса станет падение мирового спроса на нефть на 15–20 миллионов баррелей в день, что потребует значительных сокращений добычи от всех стран-экспортёров.

Ранее в марте генеральный директор Pemex Октавио Ромеро Оропеса сообщил, что по итогам 2019 года средняя стоимость производства нефти выросла в компании до $14,2 за баррель, хотя на некоторых месторождениях, включая Тээкит, Иксачи, и Мулач, составляет 4,8 доллара.

После начала нефтяного кризиса мексиканская нефтяная корпорация Pemex сообщила, что располагает ресурсами для обеспечения ликвидности всех операций и обслуживания долга благодаря возобновляемым кредитным линиям и, кроме того, получает страховые выплаты со стороны пула страховщиков, предусмотренные при снижении цены на нефть ниже 49 долларов за баррель.

Ранее «Терминал» писал, средняя стоимость мексиканской нефтяной смеси для поставок в различные регионы опустилась на торгах в пятницу до $13 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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