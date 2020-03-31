Мексиканская нефть упала до $10 за баррель

Цена экспорта мексиканской нефти опустилась в первый день торгов после выходных ещё на 20%, остановившись к концу дня на отметке 10,37 доллара.

Об этом сообщила нефтяная корпорация Pemex, пишет Прайм.

Падение стоимости нефти до уровня конца 1990-х годов, когда ценовое противостояние Саудовской Аравии и Венесуэлы наложилось на падение спроса из-за азиатского финансового кризиса, продолжается на фоне агрессивной ценовой политики Эр-Рияда в борьбе за долю рынка и новостей из Норвегии, запускающей на полную мощность месторождение Йохан Свердруп в Северном море.

По оценкам аналитиков, последствием пандемии коронавируса станет падение мирового спроса на нефть на 15–20 миллионов баррелей в день, что потребует значительных сокращений добычи от всех стран-экспортёров.

Ранее в марте генеральный директор Pemex Октавио Ромеро Оропеса сообщил, что по итогам 2019 года средняя стоимость производства нефти выросла в компании до $14,2 за баррель, хотя на некоторых месторождениях, включая Тээкит, Иксачи, и Мулач, составляет 4,8 доллара.

После начала нефтяного кризиса мексиканская нефтяная корпорация Pemex сообщила, что располагает ресурсами для обеспечения ликвидности всех операций и обслуживания долга благодаря возобновляемым кредитным линиям и, кроме того, получает страховые выплаты со стороны пула страховщиков, предусмотренные при снижении цены на нефть ниже 49 долларов за баррель.

Ранее «Терминал» писал, средняя стоимость мексиканской нефтяной смеси для поставок в различные регионы опустилась на торгах в пятницу до $13 за баррель.