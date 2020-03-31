ОАСК просять заборонити укладати контракт з Коболєвим

Олексій Кучеренко просить суд заборонити Наглядовій раді вчинять будь-які дії щодо укладання контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим. Відповідна заява про забезпечення позову надійшла до Окружного адміністративного суду міста Києва.
Повідомляється на сайті Суду.
Зокрема, позивач просить ОАСК заборонити Наглядовій раді як органу управління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вчиняти будь-які дії щодо укладання нового, продовження існуючого контракту та/або внесення змін у нього з головою правління «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим.
Зараз Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.
Раніше «Термінал» писав про те, що «Нафтогаз» підвищив ціни для промисловості.