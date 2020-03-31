ОАСК просять заборонити укладати контракт з Коболєвим

Обновлено: Март 31, 2020. Тэги: ,

ОАСК просять заборонити укладати контракт з Коболєвим

Олексій Кучеренко просить суд заборонити Наглядовій раді вчинять будь-які дії щодо укладання контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим. Відповідна заява про забезпечення позову надійшла до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Повідомляється на сайті Суду.

Зокрема, позивач просить ОАСК заборонити Наглядовій раді як органу управління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вчиняти будь-які дії щодо укладання нового, продовження  існуючого контракту та/або внесення змін у нього з головою правління «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим.

Зараз Окружний адміністративний суд міста Києва вирішує питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Раніше «Термінал» писав про те, що «Нафтогаз» підвищив ціни для промисловості.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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