Саудиты в два раза снижают цены на СНГ

Саудовский нефтегазовый гигант Saudi Aramco объявила о беспрецедентном снижении контрактной цены на пропан на апрель на 46,5% с $430 за тонну в марте до $230 в следующем месяце.

Об этом сообщает Minval.az.

В апреле на 50% также снизится контрактная цена на бутан, которая рухнула с $480 за тонну в марте до $240 с поставкой в следующем месяце.

Арабская служба телеканала CNBC напоминает, что данные цены являются эталонными для сжиженных нефтяных газов (СНГ), реализуемых из региона Ближнего Востока в Азии.

«Терминал» писал, крупнейшая в мире нефтяная компания саудовская Saudi Aramco получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.