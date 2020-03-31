«Укртранснафта» продовжить поставки нафти в Білорусь

НАК «Нафтогаз України» узгодив додаткову угоду до договору транспортування нафти між АТ «Укртранснафта» і 100% британської дочірньої структури Білоруської нафтової компанії — BNK (UK) Limited — вартістю 100 млн грн.



Копію рішення НАК «Нафтогаз України» оприлюднив на сайті Укртранснафти.

«Товариству вчинити правочин, а саме укласти додаткову угоду №6 до договору з BNK (UK) Limited (Великобританія) від 02.03.2020 №1 про надання послуг з танспортування нафти загальною вартістю до 100 млн грн згідно з умовами, що додаються», — йдеться уповідомленні.

У рамках договору з BNK (UK) Limited (Великобританія) Укртранснафта вже прийняла три танкери з нафтою на МНТ «Південний». Розвантаження першого танкера завершилось 14 березня, другого — 17 березня, третього — 24 березня..

Надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь відбувається в рамках договору між Укртранснафтою та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ «Білоруська нафтова компанія».

Укртранснафта також забезпечує транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань.

«Термінал» писав, АТ «Укртранснафта» почало розвантаження на Морському нафтовому терміналі «Південний» третього танкера з нафтою для Білорусі.