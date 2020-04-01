1 апреля прекратила действие сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти

Обновлено: Апрель 01, 2020. Тэги: , , , ,

1 апреля прекратила действие сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти

Заключенная в 2016 году сделка позволяла удерживать цены на нефть выше 50 долларов за баррель.

Начиная со среды, 1 апреля, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратил свое действие. Об этом напоминает Reuters, пишет РБК.

Сделка была заключена добывающими нефть государствами в конце 2016 года. и позволяла удерживать цены на уровне не ниже 50 долларов за баррель.

Переговоры участников ОПЕК+ проходили 6 марта в Вене, однако они провалились — странам не удалось договориться о продлении действия соглашения: Россия предлагала оставить добычу на прежнем уровне, а Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим членом ОПЕК, выступала за сокращение из-за падения спроса, вызванного распространением коронавируса в мире.

Позже саудовская государственная компания Saidi Aramco объявила о планах увеличить поставки на рынок с 1 апреля сразу на более 25%, до 12,3 млн баррелей. Также она пообещала покупателям скидки.

Читайте в «Терминале» еще, мировые хранилища нефти скоро могут быть заполнены на фоне падения цен и спроса на нефть. Об этом сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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