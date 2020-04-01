1 апреля прекратила действие сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти

Заключенная в 2016 году сделка позволяла удерживать цены на нефть выше 50 долларов за баррель.

Начиная со среды, 1 апреля, сделка Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти прекратил свое действие. Об этом напоминает Reuters, пишет РБК.

Сделка была заключена добывающими нефть государствами в конце 2016 года. и позволяла удерживать цены на уровне не ниже 50 долларов за баррель.

Переговоры участников ОПЕК+ проходили 6 марта в Вене, однако они провалились — странам не удалось договориться о продлении действия соглашения: Россия предлагала оставить добычу на прежнем уровне, а Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим членом ОПЕК, выступала за сокращение из-за падения спроса, вызванного распространением коронавируса в мире.

Позже саудовская государственная компания Saidi Aramco объявила о планах увеличить поставки на рынок с 1 апреля сразу на более 25%, до 12,3 млн баррелей. Также она пообещала покупателям скидки.

Читайте в «Терминале» еще, мировые хранилища нефти скоро могут быть заполнены на фоне падения цен и спроса на нефть. Об этом сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.