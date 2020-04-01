2020-01-04: Донецкая область в превый день апреля лидирует в снижении цен на бензин А-92

1 апреля 2020 года в Донецкой области отмечалось снижение розничных цен на бензин А-92 Евро.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Донецкая область занимает предпоследнее место с конца по стоимости на этот вид топлива на заправках, опередив лишь Луганскую область.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Черниговской (23,42 грн/л), Херсонской (23,44 грн/л) и Сумской (23,51 грн/л) областях.

Средняя розничная цена на топливо в регионе за последние дни снизилась на 73 коп/л и сегодня составляет – 24,34 грн/л. Максимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в регионе 4 и 5 марта (26,07).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

Mango (21.39)

Протех (23.0)

Укрнафта (23.0)

Авиас Плюс (23.00)

Донбасснефтепродукт (23.87)

Formula (23.95)

Параллель (24.28)

BVS (24.69)

ROUTE 20 (25.14)

ОККО (25.99)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 евро на заправках Донецкой области, колебался в пределах от минимальных 21,39 грн/л до максимальных 27,0 грн/л.