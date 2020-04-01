2020-04-01: Цены на Brent колеблются на уровне $23 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в среду утром в ходе торгов колеблются в цене около 22,7 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,09%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 20,51 доллара за баррель, прибавив 0,15%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, завершив первый квартал рекордным падением. Вчера нефтяные цены завершили торги без единой динамики, пишет «Investing.com».

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что США, РФ и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой обвала нефтяных цен. «Я говорил с президентом Путиным об этом, я также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии об этом. (…) Мы будем заниматься этим все вместе и посмотрим, что можно сделать», — сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

«Совместные действия стран-производителей нефти по снижению добычи может привести к определенному восстановлению нефтяных цен, — отмечает аналитик Swissquote Bank Айпек Озкардеская. — Но любое вмешательство со стороны предложения должно быть значительным, чтобы компенсировать сильнейшее в истории падение спроса».

В среду трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе. Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,5 млн баррелей, запасы бензина — на 6,1 млн баррелей, дистиллятов — сократились на 4,5 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозируют рост запасов нефти в США на неделе, завершившейся 27 марта, на 4,6 млн баррелей, бензина — на 3,6 млн баррелей. По мнению экспертов, запасы дистиллятов снизились на 600 тыс. баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 08:13 мск составляет $25,83 за баррель, что на $0,52 (1,97%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы на май снизились в цене на 0,09%.

Фьючерс на на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:33 мск подешевел на $0,03 (0,15%) — до $20,45 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта поднялась на 1,9%.

Квартальное падение обоих нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю, отмечает MarketWatch. Цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI — на 66,5%.