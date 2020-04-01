2020-04-01: В рознице и в мелком опте снижаются цены на светлые бензины

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 01 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 1.41% (-34.0 коп/л) до 23.94 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 1.39% (-36.0 коп/л) до 25.37 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 1.13% (-28.0 коп/л) до 24.58 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 01 апреля 2020 г. подешевел на 0.79% (-8.0 коп/л) до 10.62 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.9%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.94
|20.00
|-1.41
|-4.70
|Бензин А-95 евро
|25.37
|19.95
|-1.39
|-4.82
|Дизельное топливо Евро
|24.58
|16.50
|-1.13
|-4.44
|Сжиженный газ
|10.62
|8.50
|-0.79
|-2.09
01 апреля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1.33% (-22 коп/л) до 16.64 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1.93% (-34 коп/л) до 17.33 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.96% (-17 коп/л) до 17.16 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|16.64
|-1.33
|-6.61
|-15.85
|Бензин А-95 евро
|17.33
|-1.93
|-6.95
|-16.28
|Дизельное топливо евро
|17.16
|-0.96
|-3.75
|-12.32
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151
Email: oil@ukroil.com.ua