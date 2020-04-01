2020-04-01: В рознице и в мелком опте снижаются цены на светлые бензины

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 01 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 1.41% (-34.0 коп/л) до 23.94 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 1.39% (-36.0 коп/л) до 25.37 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 1.13% (-28.0 коп/л) до 24.58 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 01 апреля 2020 г. подешевел на 0.79% (-8.0 коп/л) до 10.62 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.9%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.94 20.00 -1.41 -4.70 Бензин А-95 евро 25.37 19.95 -1.39 -4.82 Дизельное топливо Евро 24.58 16.50 -1.13 -4.44 Сжиженный газ 10.62 8.50 -0.79 -2.09

01 апреля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1.33% (-22 коп/л) до 16.64 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1.93% (-34 коп/л) до 17.33 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.96% (-17 коп/л) до 17.16 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 16.64 -1.33 -6.61 -15.85 Бензин А-95 евро 17.33 -1.93 -6.95 -16.28 Дизельное топливо евро 17.16 -0.96 -3.75 -12.32

Для справки:

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