Андрій Фаворов залишає пост директора з інтегрованого газового бізнесу «Нафтогазу»

Андрій Фаворов іде з посади директора з інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України», а також особи, яка тимчасово здійснює повноваження генерального директора АТ «Укргазвидобування».

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Кадрові зміни відбуваються в межах продовження трансформації групи Нафтогаз.

«Ринкові, прогресивні підходи Андрія Фаворова зіграли важливу роль у процесі трансформації Нафтогазу. Компанія отримала нових надійних комерційних партнерів у Європі, розпочала створення повноцінного роздрібного бізнесу. А стратегічні напрацювання дивізіону у газовидобуванні будуть ключовими для розвитку компанії на найближчі роки. Я щиро вдячний Андрію за таку яскраву і результативну співпрацю, і щиро бажаю подальших успіхів», – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

«Дякую своїй команді, усьому колективу Нафтогазу за цей надзвичайний досвід. Півтора роки – не той термін, за який варто гучно звітувати. Так, ми втримали видобуток газу, зменшили виробничі витрати. Але, як на мене, головне, що вдалося зробити – це перезавантажити функцію охорони праці та промислової безпеки, ініціювати на всіх рівнях компанії зміни у ставленні до питань безпечного виробництва, цінності життя. Хочу особливо відзначити внесок людей, які працюють безпосередньо «на свердловині». Тих, хто щодня – навіть у сьогоднішні непрості дні – забезпечує безперервний видобуток газу. Гідна оплата праці, безпека і умови роботи на виробництві – завжди були фокусом у моїй роботі. Бережіть себе!» – додав Андрій Фаворов.

Особа, яка тимчасово заміщує генерального директора АТ «Укргазвидобування», – Олександр Романюк, перший заступник генерального директора.