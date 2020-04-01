Андрій Фаворов залишає пост директора з інтегрованого газового бізнесу «Нафтогазу»

Обновлено: Апрель 01, 2020. Тэги: , ,

Андрій Фаворов залишає пост директора з інтегрованого газового бізнесу «Нафтогазу»

Андрій Фаворов іде з посади директора з інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України», а також особи, яка тимчасово здійснює повноваження генерального директора АТ «Укргазвидобування».

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

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Кадрові зміни відбуваються в межах продовження трансформації групи Нафтогаз.

«Ринкові, прогресивні підходи Андрія Фаворова зіграли важливу роль у процесі трансформації Нафтогазу. Компанія отримала нових надійних комерційних партнерів у Європі, розпочала створення повноцінного роздрібного бізнесу. А стратегічні напрацювання дивізіону у газовидобуванні будуть ключовими для розвитку компанії на найближчі роки. Я щиро вдячний Андрію за таку яскраву і результативну співпрацю, і щиро бажаю подальших успіхів», – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

«Дякую своїй команді, усьому колективу Нафтогазу за цей надзвичайний досвід. Півтора роки – не той термін, за який варто гучно звітувати. Так, ми втримали видобуток газу, зменшили виробничі витрати. Але, як на мене, головне, що вдалося зробити – це перезавантажити функцію охорони праці та промислової безпеки, ініціювати на всіх рівнях компанії зміни у ставленні до питань безпечного виробництва, цінності життя. Хочу особливо відзначити внесок людей, які працюють безпосередньо «на свердловині». Тих, хто щодня – навіть у сьогоднішні непрості дні – забезпечує безперервний видобуток газу. Гідна оплата праці, безпека і умови роботи на виробництві – завжди були фокусом у моїй роботі. Бережіть себе!»  – додав Андрій Фаворов.

Особа, яка тимчасово заміщує генерального директора АТ «Укргазвидобування», – Олександр Романюк, перший заступник генерального директора.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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