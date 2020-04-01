«Донбасенерго» домовилося про перепрофілювання роботи підрядника

Обновлено: Апрель 01, 2020. Тэги: ,

«Донбасенерго» домовилося про перепрофілювання роботи підрядника

ПАТ «Донбасенерго» уклало договір з підрядником, який до останнього часу займався пошиттям спецодягу для підприємств енергокомпанії, про те, що на час епідемії коронавірусу робота швейного підприємства буде перепрофільована.

Про це йдеться на сайті підприємства.

Уже з 20 березня всі його швачки щодня шиють близько 1,5 тис. одноразових медичних масок, що складаються з трьох шарів нетканого матеріалу: фільтру й двох зовнішніх шарів. Крім того, на сьогодні йдеться про збільшення щоденної кількості продукції швейного підприємства.

Таким чином, співробітники всіх структурних підрозділів «Донбасенерго» з початку оголошення першого випадку зараження коронавірусом в Україні забезпечені одноразовими засобами захисту.

«Донбасенерго» також відгукнулося на прохання Департаменту охорони здоров’я Донецької області надати бізнесу посильну допомогу населенню регіону щодо забезпечення медичними масками. Перша партія цих необхідних на сьогодні засобів захисту готується до відправлення. Такі поставки «Донбасенерго» планує здійснювати на постійній основі.

Читайте в «Терміналі», ПАТ «Донбасенерго» переводить працівників своїх структурних підрозділів (Старобешівська ТЕС, «Донбасенергоналадка», «Електроремонт» та «Донбасенергоспецремонт») в іншу місцевість з окупованої території.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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