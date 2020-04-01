Електропостачання громадянам на карантині буде надаватися в повному обсязі

Обновлено: Апрель 01, 2020. Тэги: , ,

Електропостачання громадянам на карантині буде надаватися в повному обсязі

Послуги з електропостачання громадянам на період дії карантину будуть надаватися в повному обсязі та не можуть бути призупинені.

Про це пише пресслужба Мінекоенерго з посиланням на Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

«На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби, та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється нараховувати та стягувати неустойки (штрафи або пеню) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, а також припиняти/зупиняти надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі», — зазначили в міністерстві.

Держенергонагляд звернувся до операторів систем розподілу електричної енергії й електропостачальних організацій та наголосив на необхідності дотримання вимог законодавства і відповідно до нього не обмежувати та не припиняти постачання електричної енергії споживачам на період дії карантину.

«В умовах карантину та надзвичайної ситуації, яку 25 березня було запроваджено на всій території країни, чимало громадян не зможуть вчасно та у повному обсязі здійснити комунальні платежі, тому Держенергонагляд закликав ліцензіатів з розподілу електроенергії та електропостачальників з розумінням та відповідальністю поставитись до ситуації, що склалась. Послуги з постачання електричної енергії мають надаватись споживачам безперервно. Перерви у постачанні можуть виникати у випадку ремонтних та профілактичних робіт, а також робіт з ліквідації аварій», — зазначається у повідомленні.

Разом з тим, Мінекоенерго нагадує, що для громадян створені всі умови для оплати послуг з електропостачання онлайн.

«Своєчасні розрахунки за надані послуги забезпечать сталу роботу та взаєморозрахунки на ринку електричної енергії», — додали в Мінекоенерго.

«Термінал» писав, Антимонопольний комітет України ухвалив обов’язкові рекомендації Міністерству енергетики та захисту довкілля та Міжвідомчій комісії щодо спрощення надання статусу «захищеного споживача» для недопущення відключення критично важливих об’єктів від енергопостачання.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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