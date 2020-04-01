Міжвідомча комісія до кінця тижня визначить переможців по конкурсах УРП

Обновлено: Апрель 01, 2020. Тэги: ,

Міжвідомча комісія до кінця тижня визначить переможців по конкурсах УРП

Не зважаючи на карантин, Міжвідомча комісія передасть кабміну свої рекомендації до 4 квітня.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Як повідомили у Держгеонадрах, не зважаючи на карантинні заходи рекомендації щодо переможців по трьох конкурсах на умовах угод про розподіл продукції (УРП) буде визначено і передано Уряду до кінця тижня. Наразі серед претендентів на розробку перспективних ділянок — компанії України, Канади, Великобританії та Центральної Європи.

«Галузь повинна розвиватись, ми повинні і надалі створювати можливості для того, аби інвесторам було вигідно і цікаво вкладати кошти у розробку українських надр. Міжвідомча комісія по УРП працює над оцінкою пропозицій від заявників, і вже до кінця тижня переможці будуть визначені та оголошені відповідно до встановленого терміну», — зазначив голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.

Нагадаємо, заявки по конкурсах УРП нафтогазових ділянках — Охтирській, Грунівській та Ічнянській — відкрили 4 лютого. Міжвідомча комісія по УРП мала у двомісячний термін оцінити пропозиції заявників та надати свої рекомендації кабміну для обрання переможців, якиху ряд оголосить протягом місяця після отримання рекомендацій.

«Термінал» писав, Державна служба геології та надр України розробила та запропонувала до обговорення проект нової Методики визначення початкової ціни спецдозволу на користування надрами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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