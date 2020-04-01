Міжвідомча комісія до кінця тижня визначить переможців по конкурсах УРП

Не зважаючи на карантин, Міжвідомча комісія передасть кабміну свої рекомендації до 4 квітня.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Як повідомили у Держгеонадрах, не зважаючи на карантинні заходи рекомендації щодо переможців по трьох конкурсах на умовах угод про розподіл продукції (УРП) буде визначено і передано Уряду до кінця тижня. Наразі серед претендентів на розробку перспективних ділянок — компанії України, Канади, Великобританії та Центральної Європи.

«Галузь повинна розвиватись, ми повинні і надалі створювати можливості для того, аби інвесторам було вигідно і цікаво вкладати кошти у розробку українських надр. Міжвідомча комісія по УРП працює над оцінкою пропозицій від заявників, і вже до кінця тижня переможці будуть визначені та оголошені відповідно до встановленого терміну», — зазначив голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.

Нагадаємо, заявки по конкурсах УРП нафтогазових ділянках — Охтирській, Грунівській та Ічнянській — відкрили 4 лютого. Міжвідомча комісія по УРП мала у двомісячний термін оцінити пропозиції заявників та надати свої рекомендації кабміну для обрання переможців, якиху ряд оголосить протягом місяця після отримання рекомендацій.

«Термінал» писав, Державна служба геології та надр України розробила та запропонувала до обговорення проект нової Методики визначення початкової ціни спецдозволу на користування надрами.