Нефтяной рынок готовится к апокалиптическому апрелю

Обновлено: Апрель 01, 2020. Тэги: ,

Нефтяной рынок готовится к апокалиптическому апрелю

По расчетам некоторых аналитиков, в том числе банковской группы Goldman Sachs, спрос на нефть в апреле может сократиться на 15-22 млн баррелей в сутки.

Пишет Bloomberg.

Беспрецедентный спад спроса на главный энергоноситель, вызванный двумя основными факторами — резким снижением кривой деловой активности во всем мире под действием эпидемии коронавируса и ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией, грозит преобразовать всю отрасль в целом на годы вперед.

Действие указанных факторов ощутимо уже сейчас, когда нефтеперерабатывающие заводы, львиная доля которых находится в Азии, сократили объемы переработки, бурильные установки приостановили добычу, а резервуары-хранилища уже с трудом вмещают нефть. В апреле же, согласно прогнозам ведущих аналитиков, ежедневное потребление сократится на 15-22 млн баррелей по сравнению с предыдущим годом.

Бывшие союзники по картелю ОПЕК+ Саудовская Аравия и Россия закачивают на рынок столько нефти, сколько могут добыть, в борьбе за долю рынка (при этом объем добычи саудовцами намного превышает российские мощности). Таким образом они создают дополнительное давление на судоходство, заполнение резервуаров и трубопроводы. Так, по оценкам Goldman Sachs, в нефтехранилища в этом месяце будет поступать примерно 20 млн баррелей нефти в день, а агентство IHS Markit ожидает, что к середине года мировые запасы нефти закончатся.

Это грозит ударом по одному из главных потребителей — авиации: отраслевой консультант FGE прогнозирует падение спроса на американский бензин на 50% по сравнению с предыдущим годом. Energy Aspects Ltd. предвидит, что мировой эталон нефти — марка Brent вообще может упасть до уровня около $10 за баррель, которого не было более двух десятилетий.

Такие мрачные прогнозы могут отразиться и на политике в большинстве стран-членов ОПЕК: ситуация грозит банкротством отдельных производителей и дестабилизацией в правительствах. В ближайшем будущем цены на сырье вряд ли вернутся на прежний, докризисный уровень: около 70% из 130 респондентов опроса Bloomberg Intelligence утверждают, что даже к июню Brent будет стоить ниже $30 за баррель.

Прогноз для спроса, а следовательно, и для цены на нефть неутешителен: сейчас Brent находится на своем 17-летнем минимуме, и даже краткосрочное удорожание марки кажется маловероятным, пока Саудовская Аравия пытается выбить «почву» из-под ног США и России и занять доминирующее положение на рынке.

Однако Goldman Sachs видит в этом один, хотя и небольшой плюс — кризис приведет к тому, что энергетическая отрасль наконец добьется реструктуризации, в которой она так сильно нуждается.

Ранее «Терминал» писал о том, что российская нефть Urals подешевела до минимума с 1999 года.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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