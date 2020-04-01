Нефтяной рынок готовится к апокалиптическому апрелю

По расчетам некоторых аналитиков, в том числе банковской группы , спрос на нефть в апреле может сократиться на 15-22 млн баррелей в сутки.

Пишет Bloomberg.

Беспрецедентный спад спроса на главный энергоноситель, вызванный двумя основными факторами — резким снижением кривой деловой активности во всем мире под действием эпидемии коронавируса и ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией, грозит преобразовать всю отрасль в целом на годы вперед.

Действие указанных факторов ощутимо уже сейчас, когда нефтеперерабатывающие заводы, львиная доля которых находится в Азии, сократили объемы переработки, бурильные установки приостановили добычу, а резервуары-хранилища уже с трудом вмещают нефть. В апреле же, согласно прогнозам ведущих аналитиков, ежедневное потребление сократится на 15-22 млн баррелей по сравнению с предыдущим годом.

Бывшие союзники по картелю ОПЕК+ Саудовская Аравия и Россия закачивают на рынок столько нефти, сколько могут добыть, в борьбе за долю рынка (при этом объем добычи саудовцами намного превышает российские мощности). Таким образом они создают дополнительное давление на судоходство, заполнение резервуаров и трубопроводы. Так, по оценкам Goldman Sachs, в нефтехранилища в этом месяце будет поступать примерно 20 млн баррелей нефти в день, а агентство IHS Markit ожидает, что к середине года мировые запасы нефти закончатся.

Это грозит ударом по одному из главных потребителей — авиации: отраслевой консультант FGE прогнозирует падение спроса на американский бензин на 50% по сравнению с предыдущим годом. Energy Aspects Ltd. предвидит, что мировой эталон нефти — марка вообще может упасть до уровня около $10 за баррель, которого не было более двух десятилетий.

Такие мрачные прогнозы могут отразиться и на политике в большинстве стран-членов ОПЕК: ситуация грозит банкротством отдельных производителей и дестабилизацией в правительствах. В ближайшем будущем цены на сырье вряд ли вернутся на прежний, докризисный уровень: около 70% из 130 респондентов опроса Bloomberg Intelligence утверждают, что даже к июню будет стоить ниже $30 за баррель.

Прогноз для спроса, а следовательно, и для цены на нефть неутешителен: сейчас находится на своем 17-летнем минимуме, и даже краткосрочное удорожание марки кажется маловероятным, пока Саудовская Аравия пытается выбить «почву» из-под ног США и России и занять доминирующее положение на рынке.

Однако Goldman Sachs видит в этом один, хотя и небольшой плюс — кризис приведет к тому, что энергетическая отрасль наконец добьется реструктуризации, в которой она так сильно нуждается.

Ранее «Терминал» писал о том, что российская нефть Urals подешевела до минимума с 1999 года.