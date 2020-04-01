Саудовская Аравия увеличила предложение нефти до более чем 12 млн барр/сут 1 апреля

Саудовская Аравия в среду 1 апреля увеличила предложение нефти до более чем 12 миллионов баррелей в сутки.

Передает Рейтер со ссылкой на двух источников в нефтяной отрасли.

Во вторник истек срок действия глобального пакта о сокращении добычи, что привело к снятию ограничений на добычу ОПЕК, России и других производителей.

Саудовская Аравия ранее сообщила, что ее экспорт нефти будет составлять около 10 миллионов баррелей в сутки, но не указывала, сколько сырья будет направляться в резервы на фоне падения мирового спроса из-за распространения коронавируса.

«Терминал» также писал о том, что С.Аравия планирует увеличить экспорт нефти до 10,6 млн барр/сут с мая.