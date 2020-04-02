2020-04-02: Нефть Brent торгуется выше $26 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в четверг утром в ходе торгов поднялись в цене до 26,27 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:00, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 6,18%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 21,35 доллара за баррель, прибавив 5,12%.

Котировки повторяют график поведения нескольких последних дней, когда открытие торгов начинается небольшим ростом в пределах 4-6%, со снижением на несколько процентных пунктов в течение торговой сессии. Котировки нефти марки WTI находятся на отметке 21,28 доллара.