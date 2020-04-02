2020-04-02: Тернопольская область лидирует в снижении цен на ДТ

2 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах снизились. Наибольший темп снижения цены наблюдался в Тернопольской области в сегменте ДТ.



По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Тернопольская область заняла 16-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Черниговской (23,84 грн/л), Киевской (23,87 грн/л) и Винницкой (23,88 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Тернопольской области за день составило 0,39 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 24,48 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Тернопольской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,79 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была3 марта и составляла 26,27 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

БРСМ-Нафта (20.99)

Green Wave (22.0)

Маркет (23.45)

AMIC (23.49)

ВВА (23.5)

ANP (24.0)

Авиас (24.0)

Авиас Плюс (24.0)

Укрнафта (24.07)

SUN OIL (24.99)

Розничные цены на ДТ на заправках Тернопольской области колебались в диапазоне от минимальных 20,99 грн/л. до максимальных 26,49 грн/л.