2020-04-02: Тернопольская область лидирует в снижении цен на ДТ

2 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах снизились. Наибольший темп снижения цены наблюдался в Тернопольской области в сегменте ДТ.
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Тернопольская область заняла 16-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Черниговской (23,84 грн/л), Киевской (23,87 грн/л) и Винницкой (23,88 грн/л) областях.
Понижение средней розничной цены на ДТ в Тернопольской области за день составило 0,39 грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 24,48 грн/л.
Динамика средних розничных цен на ДТ в Тернопольской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 1,79 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была3 марта и составляла 26,27 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:
- БРСМ-Нафта (20.99)
- Green Wave (22.0)
- Маркет (23.45)
- AMIC (23.49)
- ВВА (23.5)
- ANP (24.0)
- Авиас (24.0)
- Авиас Плюс (24.0)
- Укрнафта (24.07)
- SUN OIL (24.99)
Розничные цены на ДТ на заправках Тернопольской области колебались в диапазоне от минимальных 20,99 грн/л. до максимальных 26,49 грн/л.