2020-04-02: В рознице на светлые нефтепродукты цены снизились в среднем на 16 коп

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 02 апреля 2020 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.62% (-15.0 коп/л) до 23.79 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.63% (-16.0 коп/л) до 25.21 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.68% (-17.0 коп/л) до 24.41 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 02 апреля 2020 г. подешевел на 0.69% (-7.0 коп/л) до 10.55 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.8%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.79
|20.00
|-0.62
|-4.39
|Бензин А-95 евро
|25.21
|21.00
|-0.63
|-4.39
|Дизельное топливо Евро
|24.41
|18.50
|-0.68
|-3.91
|Сжиженный газ
|10.55
|7.80
|-0.69
|-2.67
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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