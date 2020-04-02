2020-04-02: В рознице на светлые нефтепродукты цены снизились в среднем на 16 коп

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 02 апреля 2020 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.62% (-15.0 коп/л) до 23.79 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.63% (-16.0 коп/л) до 25.21 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.68% (-17.0 коп/л) до 24.41 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 02 апреля 2020 г. подешевел на 0.69% (-7.0 коп/л) до 10.55 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.8%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.79 20.00 -0.62 -4.39 Бензин А-95 евро 25.21 21.00 -0.63 -4.39 Дизельное топливо Евро 24.41 18.50 -0.68 -3.91 Сжиженный газ 10.55 7.80 -0.69 -2.67

Для справки:

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