Енергоатом позбавляє Гарантованого покупця можливості належного виконання спецобов’язків — ГарПок

Обновлено: Апрель 02, 2020. Тэги: , ,

Енергоатом позбавляє Гарантованого покупця можливості належного виконання спецобов’язків — ГарПок

Державне підприємство «Енергоатом» обмежило відпуск електричної енергії державному підприємству «Гарантований покупець».

Такі дії Енергоатома призводять до унеможливлення належного виконання спеціальних обов’язків, покладених на підприємство, пише пресслужба ГарПоку.

Так, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (Закон) та Положення про покладення спеціальних обов’язків  на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (Положення), Енергоатом зобов’язаний продавати Гарантованому покупцю весь прогнозний обсяг електричної енергії, крім обов’язкового для продажу на ринку «на добу наперед» (РДН). Гарантований покупець продає цю електроенергію за визначеною ціною постачальникам універсальних послуг (ПУП) в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів. Дотримання вимог законодавства всіма виконавцями спеціальних обов’язків є запорукою стабільного забезпечення населення України доступною електроенергією.

З 29 березня Енергоатом зменшив відпуск електроенергії Гарантованому покупцю на 40% від обсягів, передбачених Законом та Положенням. Як повідомлялося, аналогічні дії Енергоатома у лютому – зменшення продажу електроенергії на 25% – вже призвели до значного перевищення витрат над доходами та накопичення заборгованостей держпідприємства.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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