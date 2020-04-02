Енергоатом позбавляє Гарантованого покупця можливості належного виконання спецобов’язків — ГарПок

Державне підприємство «Енергоатом» обмежило відпуск електричної енергії державному підприємству «Гарантований покупець».
Такі дії Енергоатома призводять до унеможливлення належного виконання спеціальних обов’язків, покладених на підприємство, пише пресслужба ГарПоку.
Так, відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (Закон) та Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (Положення), Енергоатом зобов’язаний продавати Гарантованому покупцю весь прогнозний обсяг електричної енергії, крім обов’язкового для продажу на ринку «на добу наперед» (РДН). Гарантований покупець продає цю електроенергію за визначеною ціною постачальникам універсальних послуг (ПУП) в обсягах, необхідних для задоволення потреб побутових споживачів. Дотримання вимог законодавства всіма виконавцями спеціальних обов’язків є запорукою стабільного забезпечення населення України доступною електроенергією.
З 29 березня Енергоатом зменшив відпуск електроенергії Гарантованому покупцю на 40% від обсягів, передбачених Законом та Положенням. Як повідомлялося, аналогічні дії Енергоатома у лютому – зменшення продажу електроенергії на 25% – вже призвели до значного перевищення витрат над доходами та накопичення заборгованостей держпідприємства.