РФ пока не собирается увеличивать добычу нефти

РФ пока не собирается повышать нефтедобычу в условиях перепроизводства на рынке, сказал министр энергетики РФ Александр Новак.
Передает Рейтер
Новак также сказал, что Россия пока не обсуждала рынок нефти с Саудовской Аравией, но не исключает этого.
По итогам марта РФ добывала 11,29 миллиона баррелей в сутки, исходя из коэффициента барреляжа в 7,33.
В среду 1 апреля министр энергетики Александр Новак и его коллега из США Дэн Бруйетт в ходе телефонного звонка отметили необходимость конструктивного ответа на существующие вызовы на энергетическом рынке и договорились о продолжении диалога.
Ранее «Терминал» сообщал о том, что российская нефть Urals подешевела до минимума с 1999 года.