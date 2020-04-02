РФ пока не собирается увеличивать добычу нефти

Обновлено: Апрель 02, 2020. Тэги: ,

РФ пока не собирается увеличивать добычу нефти

РФ пока не собирается повышать нефтедобычу в условиях перепроизводства на рынке, сказал  министр энергетики РФ Александр Новак.

Передает Рейтер

Новак также сказал, что Россия пока не обсуждала рынок нефти с Саудовской Аравией, но не исключает этого.

Накануне президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу нынешней ситуации с нефтяными ценами и заявил о необходимости выработки решений для ее смягчения.

По итогам марта РФ добывала 11,29 миллиона баррелей в сутки, исходя из коэффициента барреляжа в 7,33.

 31 марта закончилась глобальная сделка по ограничению нефтедобычи, лидерами сделки были РФ и Саудовская Аравия. В рамках соглашения, мировое производство было ограничено на 1,7 миллиона баррелей в сутки, не считая добровольного сокращения Саудовской Аравией в 400.000 баррелей в сутки.

В среду 1 апреля министр энергетики Александр Новак и его коллега из США Дэн Бруйетт в ходе телефонного звонка отметили необходимость конструктивного ответа на существующие вызовы на энергетическом рынке и договорились о продолжении диалога.

Ранее «Терминал» сообщал о том, что российская нефть Urals подешевела до минимума с 1999 года.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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