РФ пока не собирается увеличивать добычу нефти

РФ пока не собирается повышать нефтедобычу в условиях перепроизводства на рынке, сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Передает Рейтер

Новак также сказал, что Россия пока не обсуждала рынок нефти с Саудовской Аравией, но не исключает этого.

Накануне президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу нынешней ситуации с нефтяными ценами и заявил о необходимости выработки решений для ее смягчения.

По итогам марта РФ добывала 11,29 миллиона баррелей в сутки, исходя из коэффициента барреляжа в 7,33.

31 марта закончилась глобальная сделка по ограничению нефтедобычи, лидерами сделки были РФ и Саудовская Аравия. В рамках соглашения, мировое производство было ограничено на 1,7 миллиона баррелей в сутки, не считая добровольного сокращения Саудовской Аравией в 400.000 баррелей в сутки.

В среду 1 апреля министр энергетики Александр Новак и его коллега из США Дэн Бруйетт в ходе телефонного звонка отметили необходимость конструктивного ответа на существующие вызовы на энергетическом рынке и договорились о продолжении диалога.

Ранее «Терминал» сообщал о том, что российская нефть Urals подешевела до минимума с 1999 года.