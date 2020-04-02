Саудовская Аравия призвала к срочной встрече ОПЕК+

Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти.

Говорится в сообщении Саудовского агентства печати.

«Этот призыв прозвучал в рамках постоянных усилий Королевства по поддержке мировой экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак признательности за просьбу президента Дональда Трампа и друзей в Соединенных Штатах», — отмечается в сообщении.

Ранее «Терминал» сообщал, что Саудовская Аравия нарастила поставки сырой нефти после отмены соглашения с РФ.