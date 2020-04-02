Рубрика | Официоз, Украина

У деяких містах спостерігається скорочення викидів забруднюючих речовин

Обновлено: Апрель 02, 2020. Тэги: ,

У деяких містах спостерігається скорочення викидів забруднюючих речовин

Міністерство енергетики та захисту довкілля проаналізувало тенденції стану атмосферного повітря в Україні з кінця січня 2020 року. Наразі загальних тенденцій, характерних для всіх міст України щодо скорочення викидів в атмосферне повітря, не виявлено.

Передає Мінекоенерго.

У той же час у деяких містах відмічаються тенденції, які можуть бути пов’язані зі зменшенням навантаження на навколишнє середовище. Наприклад, мають місце тренди зменшення середніх концентрацій діоксиду азоту в таких містах, як Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг та Харків. До речі, у Харкові та Кривому Розі такі тенденції спостерігаються і за показниками завислих речовин та формальдегіду. Якщо у Кривому Розі показники цих речовин перевищують ГДК (останні 2 тижні можуть перевищувати 3-4 ГДК), то у Харкові усі показники, за якими здійснюються спостереження, перебувають  у межах норми.

Загальні показники по Києву демонструють незначну тенденцію до зниження по формальдегіду та діоксиду сірки та збільшення концентрацій діоксиду азоту. Причому ці показники перевищують ГДК (формальдегід 1,7; діоксид сірки 2, діоксид азоту від 2, до 3,5).

Основними джерелами викидів забруднюючих речовин у цей період є автомобільний транспорт, промисловість та несанкціоноване спалювання стерні на полях, листя та навіть побутового сміття.

Незважаючи на те, що економічна активність через карантин значно скоротилася, заборона користування громадським транспортом призвела до збільшеного попиту на приватний автотранспорт, що впливає на обсяг викидів забруднюючих речовин від автотранспорту. У містах, де через карантин та ситуацію з коронавірусом значно обмежена діяльність промислових підприємств, може спостерігатися зменшення забруднення.

На жаль, несанкціоноване спалювання рештків сухої трави, листя та навіть побутового сміття не зменшилось в умовах карантину і створює додаткові ризики для місцевого населення.

Мінекоенерго нагадує про заборону такої діяльності, встановлені штрафи та просить телефонувати поліції у випадках фіксації таких правопорушень.

Раніше «Термінал» повідомляв про те, що прем’єр Шмигаль планує приділити особливу увагу енергетиці та екології.

 

Автор:

(Всего статей: 17314)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: