У деяких містах спостерігається скорочення викидів забруднюючих речовин

Міністерство енергетики та захисту довкілля проаналізувало тенденції стану атмосферного повітря в Україні з кінця січня 2020 року. Наразі загальних тенденцій, характерних для всіх міст України щодо скорочення викидів в атмосферне повітря, не виявлено.

Передає Мінекоенерго.

У той же час у деяких містах відмічаються тенденції, які можуть бути пов’язані зі зменшенням навантаження на навколишнє середовище. Наприклад, мають місце тренди зменшення середніх концентрацій діоксиду азоту в таких містах, як Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг та Харків. До речі, у Харкові та Кривому Розі такі тенденції спостерігаються і за показниками завислих речовин та формальдегіду. Якщо у Кривому Розі показники цих речовин перевищують ГДК (останні 2 тижні можуть перевищувати 3-4 ГДК), то у Харкові усі показники, за якими здійснюються спостереження, перебувають у межах норми.

Загальні показники по Києву демонструють незначну тенденцію до зниження по формальдегіду та діоксиду сірки та збільшення концентрацій діоксиду азоту. Причому ці показники перевищують ГДК (формальдегід 1,7; діоксид сірки 2, діоксид азоту від 2, до 3,5).

Основними джерелами викидів забруднюючих речовин у цей період є автомобільний транспорт, промисловість та несанкціоноване спалювання стерні на полях, листя та навіть побутового сміття.

Незважаючи на те, що економічна активність через карантин значно скоротилася, заборона користування громадським транспортом призвела до збільшеного попиту на приватний автотранспорт, що впливає на обсяг викидів забруднюючих речовин від автотранспорту. У містах, де через карантин та ситуацію з коронавірусом значно обмежена діяльність промислових підприємств, може спостерігатися зменшення забруднення.

На жаль, несанкціоноване спалювання рештків сухої трави, листя та навіть побутового сміття не зменшилось в умовах карантину і створює додаткові ризики для місцевого населення.

Мінекоенерго нагадує про заборону такої діяльності, встановлені штрафи та просить телефонувати поліції у випадках фіксації таких правопорушень.

Раніше «Термінал» повідомляв про те, що прем’єр Шмигаль планує приділити особливу увагу енергетиці та екології.