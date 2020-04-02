В першому кварталі 2020 року імпорт газу зріс на 76%

В січні-березні 2020 року імпорт природного газу з країн ЄС склав 2,7 млрд куб. м, що на 1,2 млрд куб. м, або 76%, більше ніж в першому кварталі минулого року, а також на 6% перевищує середній показник у 2016-2019 роках.

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

Зокрема, за перші три місяці 2020 року імпорт із Словаччини склав 1,9 млрд куб. м (+99% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – 0,5 млрд куб. м (+58%), із Польщі – 0,35 млрд куб. м (+21%). Зауважимо, що зазначені обсяги імпорту з Польщі включають також віртуальний реверс, який вперше став доступний з початком цього року – 0,28 млрд куб. м.

Окрім того, за оперативними даними ТОВ «Оператор ГТС України» в березні місяці 2020 року в Україну було імпортовано 1,3 млрд куб. м природного газу. Це більше ніж в 2 рази (на 670 млн куб. м) перевищує імпортні обсяги березня 2019 року.

Станом на сьогодні, всі імпортні обсяги блакитного палива надходять виключно з країн Європейського Союзу. Україна не імпортує газ з Російської Федерації з листопада 2015 року.

«Термінал» писав, за прошлый год Украина импортировала 11 млрд 664 млн куб. м природного газа, который обошелся в $2 млрд 312 млн.