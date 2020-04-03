2020-04-03: Brent торгуется на уровне $28 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром в ходе торгов колеблются в цене до 28,55 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,64%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 23,86 доллара за баррель, потеряв 5,77%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне, пишет «Investing.com».

Рост стоимости ближайших контрактов Brent и WTI за день в процентах стал рекордным, свидетельствуют данные Market Data.

Поддержку нефтяным ценам оказали сообщения о том, что Саудовская Аравия хочет созвать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения. «Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит баланс на нефтяном рынке», — говорится в сообщении государственного информационного агентства страны.

Помимо этого, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на достижение Россией и Саудовской Аравией компромисса в сфере добычи нефти. Трамп отметил в ходе пресс-конференции в четверг, что Россия и Саудовская Аравия своими последними действиями на нефтяном рынке «губят индустрию, а это вредит и России, и Саудовской Аравии». «Я говорил, что нужно ослабить (снизить уровень добычи) на 10 (млн баррелей), может быть более, чем на 10… Может быть, на 15 (млн баррелей)», — сказал.

«Если Россия и ОПЕК действительно согласуют сокращение такого объема, рынок придет в состояние равновесия и значительно поддержит цены, — отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж, которого цитирует MarketWatch. — Однако на рынке сохраняются сомнения, что такое сокращение произойдет».

В Кремле, в свою очередь, опровергли информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом. «Нет, разговора не было», — сказал «Интерфаксу» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он также отрицательно ответил на вопрос, есть ли планы провести такую беседу. «Пока нет», — сказал Песков.

Стоимость июньских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:34 мск составляет $28,42 за баррель, что на $1,52 (5,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы взлетели в цене на 21%.

Фьючерс на на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,57 (6,20%) — до $23,75 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта выросла на 24,7% по сравнению с предыдущей сессией.