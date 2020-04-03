2020-04-03: Черниговская область — лидер недельного снижения цен на бензин А-92

На неделе с 29 марта по 3 апреля 2020 года в Черниговской области снижение розничных цен на бензин А-92 Евро происходило довольно быстрыми темпами.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Черниговская область занимает первое место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Черниговской (23,06 грн/л), Киевской (23,24 грн/л) и Волынской (23,25 грн/л) областях.

Средняя розничная цена на топливо в регионе за последние дни снизилась на 1,65 коп/л и сегодня составляет – 23,06 грн/л. Максимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в регионе 4 марта (24,93).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Черниговской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

Дайна (20.5)

БРСМ-Нафта (20.99)

ТТ-НАФТА (21.0)

AMIC (22.69)

Кло (22.99)

Укрнафта (23.0)

Авиас (23.0)

Авиас Плюс (23.0)

ANP (23.02)

Chipo (23.1)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 евро на заправках Донецкой области, колебался в пределах от минимальных 20,0 грн/л до максимальных 27,0 грн/л.