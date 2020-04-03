2020-04-03: Снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ было незначительно

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 03 апреля 2020 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.19% (-5.0 коп/л) до 23.74 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.23% (-6.0 коп/л) до 25.15 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.15% (-4.0 коп/л) до 24.37 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 03 апреля 2020 г. подешевел на 0.49% (-5.0 коп/л) до 10.50 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.7%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.74
|20.00
|-0.19
|-4.36
|Бензин А-95 евро
|25.15
|21.00
|-0.23
|-4.39
|Дизельное топливо Евро
|24.37
|18.50
|-0.15
|-3.90
|Сжиженный газ
|10.50
|7.80
|-0.49
|-2.92
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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