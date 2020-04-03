2020-04-03: Снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ было незначительно

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 03 апреля 2020 г. отмечалось падение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.19% (-5.0 коп/л) до 23.74 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.23% (-6.0 коп/л) до 25.15 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.15% (-4.0 коп/л) до 24.37 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 03 апреля 2020 г. подешевел на 0.49% (-5.0 коп/л) до 10.50 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.7%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.74 20.00 -0.19 -4.36 Бензин А-95 евро 25.15 21.00 -0.23 -4.39 Дизельное топливо Евро 24.37 18.50 -0.15 -3.90 Сжиженный газ 10.50 7.80 -0.49 -2.92

Для справки:

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