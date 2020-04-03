Добыча газа «Газпромом» в марте упала на 18%

Обновлено: Апрель 03, 2020. Тэги: , ,

Добыча газа «Газпромом» в марте упала на 18%

Добыча газа «Газпромом» в марте 2020 года следовала тенденции января и февраля: после 6,5-процентного снижения в первом месяце года, во втором она опустилась на 5,3% и на 18% в марте.

Как свидетельствуют расчеты «Интерфакса» на основе оперативных данных ЦДУ ТЭК, в марте 2020 года группа добыла 38,3 млрд куб. м после 46,68 млрд кубометров годом ранее.

Это также ниже показателя марта 2018 (46,52 млрд кубометров), близко к результату за март 2017 (38,46 млрд куб. м) и выше результатов за этот же месяц 2016 года (34,85 млрд куб. м).

За первый квартал 2020 года добыча «Газпрома» снизилась по отношению к январю-марту 2019 года уже на 13,7 млрд куб. м.

В 2019 году «Газпром» сумел добыть 500,1 млрд куб. м газа, преодолев полутрилионный рубеж после семилетнего перерыва. Однако результаты первого квартала 2020 года, наследие теплой зимы в период восстановления запасов в хранилищах, «карантин» экономики Европы и России из-за коронавируса снова отбрасывают добычу «Газпрома» в зону четырех сотен миллиардов кубометров.

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в марте 2020 года мог снизиться до 13-13,5 млрд куб. м с 16,08 млрд куб. м за март 2019 года, свидетельствуют расчеты «Интерфакса» на основе данных европейских газотранспортных компаний и «Газпрома».

Читайте в «Терминале» еще, «Газпром» должен будет выплатить концерну PGNiG 1,5 млрд долларов компенсации за переплату при покупке газа в период с ноября 2014 по февраль 2020 года.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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