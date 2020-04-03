Fitch подтвердил рейтинг «Нафтогаза»

Обновлено: Апрель 03, 2020. Тэги: ,

Fitch подтвердил рейтинг «Нафтогаза»

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной валюте на уровне «B» с положительным прогнозом.

Об этом со ссылкой на отчет Fitch Ratings сообщает БизнесЦензор.

«В соответствии с рейтинговыми критериями Fitch по государственным предприятиям (GRE) рейтинги «Нафтогаза» сравниваются с рейтингами Украины (B/Positive), что отражает прочные связи компании с государством и нашу оценку автономного кредитного профиля компании (SCP) на уровне «В-«, — сообщает агентство.

SCP Нафтогаза отражает преобразование его бизнес-профиля после разделения его газотранспортного бизнеса в компании, занимающиеся добычей и оптовой поставкой природного газа.

«Он также отражает возможное ухудшение финансового профиля из-за ожидаемой волатильности операций после разделения, ожидаемого снижения прибыли в 2020 году из-за значительно более низких цен на газ, неопределенности в отношении внутреннего регулирования цен и макроэкономических проблем в результате пандемии COVID-19. Однако мы также ожидаем, что воздействие останется низким, но со слабой, хотя и управляемой ликвидностью», — сообщает агенство.

В 2019 году Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной и национальной валюте с уровня «B-» до «B».

Ранее «Терминал» писал о том, что «Нафтогаз» повысил цены на газ для промышленности.

Автор:

(Всего статей: 17316)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: