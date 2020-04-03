Fitch подтвердил рейтинг «Нафтогаза»

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной валюте на уровне «B» с положительным прогнозом.

Об этом со ссылкой на отчет Fitch Ratings сообщает БизнесЦензор.

«В соответствии с рейтинговыми критериями Fitch по государственным предприятиям (GRE) рейтинги «Нафтогаза» сравниваются с рейтингами Украины (B/Positive), что отражает прочные связи компании с государством и нашу оценку автономного кредитного профиля компании (SCP) на уровне «В-«, — сообщает агентство.

SCP Нафтогаза отражает преобразование его бизнес-профиля после разделения его газотранспортного бизнеса в компании, занимающиеся добычей и оптовой поставкой природного газа.

«Он также отражает возможное ухудшение финансового профиля из-за ожидаемой волатильности операций после разделения, ожидаемого снижения прибыли в 2020 году из-за значительно более низких цен на газ, неопределенности в отношении внутреннего регулирования цен и макроэкономических проблем в результате пандемии COVID-19. Однако мы также ожидаем, что воздействие останется низким, но со слабой, хотя и управляемой ликвидностью», — сообщает агенство.

В 2019 году Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной и национальной валюте с уровня «B-» до «B».

Ранее «Терминал» писал о том, что «Нафтогаз» повысил цены на газ для промышленности.