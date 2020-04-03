Ирак поддержал Саудовскую Аравию в срочной встрече ОПЕК+

Ирак поддерживает призыв Саудовской Аравии к срочной встрече ОПЕК+.

Об этом заявили в министерстве нефти страны, пишет АНГИ.

Глава миннефти Ирака Тамер аль-Гадбан направил письмо генеральному секретарю ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

«В нем он подтвердил, что Ирак поддерживает срочную встречу ОПЕК+ с целью изучения вызовов на рынке нефти и принятия срочных мер для восстановления стабильности на рынке нефти, а также восстановления баланса между спросом и предложением», — приводится в тексте пресс-релиза ведомства.

В сообщении также указывается, что министр нефти выразил уверенность в возможности согласования во время следующей встречи формулы, которая будет способствовать достижению положительных результатов, отвечающих интересам всех, и постепенно восстановит стабильность на мировом рынке.

«Терминал» писал, Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК + и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти.