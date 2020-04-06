2020-04-06: Нефть Brent опять торгуется на уровне $33 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в понедельник утром в ходе торгов изменились в цене до 33,50 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,79%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 27,31 доллара за баррель, потеряв 3,63%.

Цены на нефть начали понедельник со снижения более чем на 10%, после того как на выходных инвесторы растеряли оптимизм в отношении возможности заключения Россией, Саудовской Аравией и США сделки по снижению мировой добычи примерно на 10%, пишет «Investing.com».

К 8:11 мск фьючерсы на на лондонской бирже ICE Futures снизились на $0,64 (1,88%) к уровню закрытия в пятницу и составили $33,47 за баррель. По итогам торгов 3 апреля стоимость июньского контракта на Brent взлетела на $4,17 (13,93%) — до $34,11 за баррель.

Фьючерсы на упали к этому времени в Нью-Йорке на $0,97 (3,42%) — до $27,37 за баррель. В пятницу майский фьючерс на WTI подскочил на $3,02 (11,93%) — до $28,34 за баррель.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны отложили телеконференцию, на которой хотели обсудить шаги по стабилизации рынка нефти, с понедельника, 6 апреля, на 9 апреля, что рынок воспринял как плохой знак.

При этом Москва и Эр-Рияд обменялись взаимными обвинениями в отношении того, кто из них несет ответственность за развал сделки ОПЕК+ в начале марта. Слова президента РФ Владимира Путина, что Саудовская Аравия вышла из соглашения ОПЕК+ и нарастила добычу, одновременно предложив рынку скидки, с целью избавиться от сланцевой нефтедобычи, далеки от правды, заявил в субботу министр иностранных дел королевства принц Фейсала ибн Фархана ибн Абдаллы.

«Не вижу, как можно достичь соглашения на фоне начавшейся сейчас словесной войны», — сказал The Wall Street Journal саудовский чиновник, комментируя перспективы встречи.

В то же время в ожидании встречи в воскресенье Эр-Рияд отложил объявление цен для покупателей на следующий месяц.

Россия и Саудовская Аравия дают понять, что не готовы идти на сокращения, если к ним не присоединятся США. Однако по итогам пятничной встречи президента Дональда Трампа с главами американских нефтяных компаний никаких обнадеживающих сигналов по этому поводу не последовало. «У нас свободный рынок. В итоге рынок решит проблему», — сказал Трамп.

«Мы всегда скептически относились к возможности более широкой сделки с участием США, так как американских производителей нельзя заставить снизить добычу», — сказал Bloomberg аналитик Energy Aspects Ltd. Амрита Сен.

Более того, Вашингтон намекает на возможность введения пошлин на импорт нефти, если Саудовская Аравия и Россия не прекратят ценовую войну. Эксперты Clearview Energy Partners считают, что на встрече ОПЕК+ в четверг США скорее выступят с угрозами, нежели с предложениями по поводу снижения добычи американскими производителями.

Спрос на нефть сейчас резко снизился в мире из-за карантинных мер. Так, аналитики Goldman Sachs оценили на прошлой неделе это падение в 26 млн баррелей в день, то есть примерно в 25% мирового спроса. В дальнейшем, по разным оценкам, снижение может достичь 30%. При этом 70% хранилищ для нефти в мире уже заполнены, показывают данные The Wall Street Journal.