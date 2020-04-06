2020-04-06: В Николаевской области цены на бензин А-92 снизились на 45 коп

Обновлено: Апрель 06, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-04-06: В Николаевской области цены на бензин А-92 снизились на 45 коп

6 апреля 2020 года в Николаевской области  отмечалось снижение розничных цен на бензин А-92 Евро.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Николаевская область  занимает 6-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным  информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Черниговской (23,05 грн/л), Киевской (23,13 грн/л) и Волынской (23,16  грн/л) областях.

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Средняя розничная цена на топливо в регионе за последние дни снизилась на 45 коп/л и сегодня составляет – 23,33 грн/л. Максимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в регионе с 7 по 11 марта (25,14).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Николаевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

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По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

  • Маркет  (19.6)
  • БРСМ-Нафта (20.99)
  • Mango (21.39)
  • AMIC (22.49)
  • PRIME (22.6)
  • SHELL (22.79)
  • Укрнафта (22.99)
  • ANP  (22.99)
  • Авиас Плюс (23.27)
  • Formula (23.45)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 евро на заправках Николаевской области, колебался в пределах от минимальных 19,6 грн/л до максимальных 26,29 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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