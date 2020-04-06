2020-04-06: В Николаевской области цены на бензин А-92 снизились на 45 коп

6 апреля 2020 года в Николаевской области отмечалось снижение розничных цен на бензин А-92 Евро.

Сегодня во всеукраинском рейтинге Николаевская область занимает 6-е место по стоимости на этот вид топлива на заправках.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, более низкие цены были зафиксированы в Черниговской (23,05 грн/л), Киевской (23,13 грн/л) и Волынской (23,16 грн/л) областях.

Средняя розничная цена на топливо в регионе за последние дни снизилась на 45 коп/л и сегодня составляет – 23,33 грн/л. Максимальная цена на бензин А-92 Евро была зафиксирована в регионе с 7 по 11 марта (25,14).

Динамика средних розничных цен на дизельное топливо в Николаевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

По данным PsycheaFUEL 3.0, заправиться бензином А-92 Евро с наименьшими потерями для кошелька водители региона могли на заправках таких брендов:

Маркет (19.6)

БРСМ-Нафта (20.99)

Mango (21.39)

AMIC (22.49)

PRIME (22.6)

SHELL (22.79)

Укрнафта (22.99)

ANP (22.99)

Авиас Плюс (23.27)

Formula (23.45)

Диапазон, в котором менялись розничные цены на бензин А-92 евро на заправках Николаевской области, колебался в пределах от минимальных 19,6 грн/л до максимальных 26,29 грн/л.