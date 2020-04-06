2020-04-06: В рознице цены на светлые бензины снижаются в 2 раза медленее, чем в мелком опте

06 апреля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1.16% (-19 коп/л) до 16.27 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1.75% (-30 коп/л) до 16.84 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 5.42% (-92 коп/л) до 16.00 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 16.27 -1.16 -6.01 -17.54 Бензин А-95 евро 16.84 -1.75 -7.37 -18.28 Дизельное топливо евро 16.00 -5.42 -8.27 -20.73

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 06 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.34% (-8.0 коп/л) до 23.66 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.25% (-6.0 коп/л) до 25.09 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.22% (-5.0 коп/л) до 24.32 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 06 апреля 2020 г. подешевел на 0.31% (-3.0 коп/л) до 10.43 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.6%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.66 19.60 -0.34 -3.11 Бензин А-95 евро 25.09 20.90 -0.25 -3.11 Дизельное топливо Евро 24.32 17.50 -0.22 -2.72 Сжиженный газ 10.43 7.80 -0.31 -3.10

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