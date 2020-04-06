2020-04-06: В рознице цены на светлые бензины снижаются в 2 раза медленее, чем в мелком опте

06 апреля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1.16% (-19 коп/л) до 16.27 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1.75% (-30 коп/л) до 16.84 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 5.42% (-92 коп/л) до 16.00 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|16.27
|-1.16
|-6.01
|-17.54
|Бензин А-95 евро
|16.84
|-1.75
|-7.37
|-18.28
|Дизельное топливо евро
|16.00
|-5.42
|-8.27
|-20.73
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 06 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.34% (-8.0 коп/л) до 23.66 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.25% (-6.0 коп/л) до 25.09 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.22% (-5.0 коп/л) до 24.32 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 06 апреля 2020 г. подешевел на 0.31% (-3.0 коп/л) до 10.43 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.6%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.66
|19.60
|-0.34
|-3.11
|Бензин А-95 евро
|25.09
|20.90
|-0.25
|-3.11
|Дизельное топливо Евро
|24.32
|17.50
|-0.22
|-2.72
|Сжиженный газ
|10.43
|7.80
|-0.31
|-3.10
Для справки:
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