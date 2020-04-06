ДТЕК заборгував держгомпаніям 1,6 млрд грн за комуналку — Герус

Компанія ДТЕК заборгувала державним компаніям 1,6 млрд грн сумарно за газ та електроенергію.

Про це у Facebook написав голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус.

«ДТЕК заборгував державному «Укренерго» 600 млн грн, а за газ державним «Нафтогазу» та «Оператору ГТС» біля 1 млрд грн», — розповів Герус.

Він зазначив, що попри борги, комунальні послуги компанії ДТЕК не відключали, однак сам ДТЕК відімкнув державну шахту «Південнодонбаська №1″ від електроенергії за борг розміром 114 млн грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив постачальникам і операторам систем розподілу до 24 квітня 2020 року відключати від електроенергії нижче технологічного рівня водоканали й вуглевидобувні підприємства, а постачальникам газу – виробників теплової та електричної енергії.

«Термінал» писав, у зв’язку з системною кризою в енергетичній галузі України, що продовжується імпортом електроенергії та вугілля, регулярним втручанням в роботу ринку з боку політиків, що сукупно призвело до відсутності попиту на українське вугілля, шахти ДТЕК Добропіллявугілля, шахта «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська припиняють роботи з видобутку та підготовки гірничих виробок, а також збагачення вугілля з 1 квітня 2020 року. Персонал виводиться в простій з оплатою, згідно з колективним договором. Під час простою буде тривати технічне обслуговування шахт і фабрики, що дозволить оперативно відновити роботу підприємств.