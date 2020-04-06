ДТЕК заборгував держгомпаніям 1,6 млрд грн за комуналку — Герус

Обновлено: Апрель 06, 2020. Тэги: , ,

ДТЕК заборгував держгомпаніям 1,6 млрд грн за комуналку — Герус

Компанія ДТЕК заборгувала державним компаніям 1,6 млрд грн сумарно за газ та електроенергію.

Про це у Facebook написав голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус.

«ДТЕК заборгував державному «Укренерго» 600 млн грн, а за газ державним «Нафтогазу» та «Оператору ГТС» біля 1 млрд грн», — розповів Герус.

Він зазначив, що попри борги, комунальні послуги компанії ДТЕК не відключали, однак сам ДТЕК відімкнув державну шахту «Південнодонбаська №1″ від електроенергії за борг розміром 114 млн грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив постачальникам і операторам систем розподілу до 24 квітня 2020 року відключати від електроенергії нижче технологічного рівня водоканали й вуглевидобувні підприємства, а постачальникам газу – виробників теплової та електричної енергії.

«Термінал» писав, у зв’язку з системною кризою в енергетичній галузі України, що продовжується імпортом електроенергії та вугілля, регулярним втручанням в роботу ринку з боку політиків, що сукупно призвело до відсутності попиту на українське вугілля, шахти ДТЕК Добропіллявугілля, шахта «Білозерська» і ЦЗФ Октябрська припиняють роботи з видобутку та підготовки гірничих виробок, а також збагачення вугілля з 1 квітня 2020 року. Персонал виводиться в простій з оплатою, згідно з колективним договором. Під час простою буде тривати технічне обслуговування шахт і фабрики, що дозволить оперативно відновити роботу підприємств.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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