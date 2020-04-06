«Гарпок» не отримував проект постанови про свою ліквідацію

Обновлено: Апрель 06, 2020. Тэги: , ,

«Гарпок» не отримував проект постанови про свою ліквідацію

ДП «Гарантований покупець» заявляє, що не отримував проект постанови, яка передбачає його ліквідацію та перепокладає функції гарантованого покупця на ринку електроенергії на ДП «НАЕК «Енергоатом» з 1 травня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«3 квітня 2020 року низка ЗМІ повідомили про проект постанови Кабінету Міністрів, яка передбачає ліквідацію державного підприємства «Гарантований покупець» та визначає державне підприємство «НАЕК «Енергоатом» гарантованим покупцем електроенергії з 1 травня 2020 року. Проект зазначеної постанови не оприлюднювався та не надсилався на розгляд до «Гарантованого покупця». Підприємство не мало змоги жодним чином прокоментувати чи надати зауваження та пропозиції до нього», — йдеться у повідомленні.

Разом з тим, «Гарпок» переконаний, що його можлива ліквідація є неузгодженим поспішним рішенням, яке може мати руйнівний вплив на функціонування ринку електроенергії.

«Будь-які необдумані, неузгоджені, ситуативні рішення спричинять катастрофічні наслідки, які стосуються кожного – виробників електроенергії, «зеленої» генерації, постачальників універсальних послуг, населення – усіх нас. Наразі немає чітких механізмів щодо змін до виконання спеціальних обов’язків на ринку електроенергії. Рішення, що обговорюється, не вирішить існуючих проблем галузі, а лише загострить їх та ще більше дестабілізує ринок», – прокоментував, директор «Гарантованого покупця» Костянтин Петриковець.

Нагадаємо, 3 квітня USAID Проект енергетичної безпеки (ESP) заявив про проект Постанови Кабінету Міністрів України, яка передбачає ліквідацію ДП «Гарантований покупець» та визначає ДП «НАЕК «Енергоатом» гарантованим покупцем електроенергії з 01 травня 2020 року.

«ESP повідомляє, що поглиблений аналіз галузевої практики та чинного законодавства, проведений аналітичною командою ESP, демонструє, що поспішна ліквідація ДП «Гарантований покупець» та надання функцій гарантованого покупця ДП «Енергоатом» матимуть дуже серйозні наслідки для функціонування оптового ринку електричної енергії. Це може призвести до краху ринку та неможливості виконання спеціальних обов’язків (PSO), особливо з огляду на те, що ринок електричної енергії перебуває в критичному періоді внаслідок пандемії коронавірусу», — зазначають експерти проекту.

«Термінал» писав, державне підприємство «Енергоатом» обмежило відпуск електричної енергії державному підприємству «Гарантований покупець». Такі дії Енергоатома призводять до унеможливлення належного виконання спеціальних обов’язків, покладених на підприємство.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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