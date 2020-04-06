На черговому аукціоні «Енергоатом-Трейдинг» реалізував 163 тис Мвт-год електроенергії

Обновлено: Апрель 06, 2020. Тэги: , ,

На черговому аукціоні «Енергоатом-Трейдинг» реалізував 163 тис Мвт-год електроенергії

6 квітня, на електронному майданчику Української енергетичної біржі Енергоатом-Трейдинг вдруге реалізував електроенергію за вільними цінами.

Про це йдеться на сайті «Української енергетичної біржі».

Так, загальний обсяг продажу компанії склав 163 296 Мвт-год.На аукціон було виставлено 252 тис. Мвт-год. базового навантаження з постачанням 10-30 квітня. Можливість закупівлі електроенергії в Енергоатом-Трейдинг вже традиційно викликає підвищену зацікавленість учасників ринку – на торги заявлялись 29 компаній, а переможцями стали 17 компаній.

Середньозважена ціна знизилась на 24% від стартової та склала 1 205,86 грн./Мвт-год. У порівнянні з попереднім аукціоном Енергоатом-Трейдинг ціна реалізації знизилась на 4%.

«Часткове вивільнення обсягів реалізації електроенергії базового навантаження з-під регульованого сегменту закладає основи дійсно конкурентного ринку в Україні. І підвищений інтерес учасників до даних лотів підтверджує необхідність наявності атомної електроенергії на ринку двосторонніх договорів. Продажі Енергоатом-Трейдинг на УЕБ ведуть до зростання збалансованості ринку електроенергії та формуванню умов для вільного ціноутворення. Наступний аукціон з продажу електроенергії Енергоатом-Трейдинг запланований на 8 квітня 2020 року. Запрошуємо всіх бажаючих придбати електричну енергію у найбільшого її виробника в Україні.» — зазначив Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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