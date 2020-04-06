На черговому аукціоні «Енергоатом-Трейдинг» реалізував 163 тис Мвт-год електроенергії

6 квітня, на електронному майданчику Української енергетичної біржі Енергоатом-Трейдинг вдруге реалізував електроенергію за вільними цінами.

Про це йдеться на сайті «Української енергетичної біржі».

Так, загальний обсяг продажу компанії склав 163 296 Мвт-год.На аукціон було виставлено 252 тис. Мвт-год. базового навантаження з постачанням 10-30 квітня. Можливість закупівлі електроенергії в Енергоатом-Трейдинг вже традиційно викликає підвищену зацікавленість учасників ринку – на торги заявлялись 29 компаній, а переможцями стали 17 компаній.

Середньозважена ціна знизилась на 24% від стартової та склала 1 205,86 грн./Мвт-год. У порівнянні з попереднім аукціоном Енергоатом-Трейдинг ціна реалізації знизилась на 4%.

«Часткове вивільнення обсягів реалізації електроенергії базового навантаження з-під регульованого сегменту закладає основи дійсно конкурентного ринку в Україні. І підвищений інтерес учасників до даних лотів підтверджує необхідність наявності атомної електроенергії на ринку двосторонніх договорів. Продажі Енергоатом-Трейдинг на УЕБ ведуть до зростання збалансованості ринку електроенергії та формуванню умов для вільного ціноутворення. Наступний аукціон з продажу електроенергії Енергоатом-Трейдинг запланований на 8 квітня 2020 року. Запрошуємо всіх бажаючих придбати електричну енергію у найбільшого її виробника в Україні.» — зазначив Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.