Нацкомісія затвердила правила обмеження імпорту електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила Правила управління обмеженнями та Порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.
Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.
Документи запроваджують загальноєвропейські правила доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів, оскільки вони були розроблені відповідно до регламентів Європейського союзу та гармонізованих правил розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затверджених Агенцією із кооперації енергетичних регуляторів Європейського союзу, написала пресслужба.
«Ухвалення зазначених документів та внесення змін до закону «Про ринок електричної енергії» відкриє можливість запровадити проведення спільних з операторами системи передачі суміжних держав аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, що суттєво спростить можливість здійснення транскордонної торгівлі електроенергією», — йдеться у повідомленні.
В НКРЕКП зазначають, що досягнення зазначеної мети має бути забезпечено як шляхом технологічної інтеграції енергосистеми в загальноєвропейську енергосистему та синхронізації ОЕС України з енергосистемами країн-членів ENTSO-E, так і шляхом об’єднання енергоринків.