Нацкомісія затвердила правила обмеження імпорту електроенергії

Обновлено: Апрель 06, 2020. Тэги: , ,

Нацкомісія затвердила правила обмеження імпорту електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила Правила управління обмеженнями та Порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Документи запроваджують загальноєвропейські правила доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів, оскільки вони були розроблені відповідно до регламентів Європейського союзу та гармонізованих правил розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затверджених Агенцією із кооперації енергетичних регуляторів Європейського союзу, написала пресслужба.

«Ухвалення зазначених документів та внесення змін до закону  «Про ринок електричної енергії» відкриє можливість запровадити проведення спільних з операторами системи передачі суміжних держав аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, що суттєво спростить можливість здійснення транскордонної торгівлі електроенергією», — йдеться у повідомленні.

В НКРЕКП зазначають, що досягнення зазначеної мети має бути забезпечено як шляхом технологічної інтеграції енергосистеми в загальноєвропейську енергосистему та синхронізації ОЕС України з енергосистемами країн-членів ENTSO-E, так і шляхом об’єднання енергоринків.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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