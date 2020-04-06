В Иране могут закрыться 70% автозаправочных станций. А в Украине? — экспертное мнение

В Иране могут закрыться 70% автозаправочных станций (АЗС) в связи со снижением спроса на топливо.



Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабийя» со ссылкой на заявление ассоциации операторов розничного рынка страны в адрес иранского правительства, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

В заявлении, распространённом местными СМИ, указывается, что меры правительства по резкому ограничению передвижения в стране в рамках борьбы с короновирусом привели к значительному сокращению спроса на топливо. «Продажи высокооктанового бензина упали почти до нуля, реализация дизельного топлива сократилась на 70%», — отмечают продавцы топлива.

В то же время эксплуатационные расходы АЗС увеличились на 30% в связи с ведением новых санитарных требований.

Насколько может в Украине повторится подобный сценарий? С этим вопросом журналисты издания «Терминал» обратились к директору НТЦ «Психея» Сергею Сапегину.

Экспертное мнение :

Тенденция падающей покупательной способности потребителей могла бы быть остановлена снижением цен на АЗС, соответствующей мировых тенденциям цен на нефть и практически 2-кратному снижению европейских котировок. Однако, это не происходит из-за ряда причин.

Главной я бы назвал избыточную розничную инфраструктуру. Проведенные ранее оценки показали, что в Украине число АЗС в 4,5 раза превышает потребности рынка. Т.е., в среднем из пяти АЗС четыре заправки лишние.

С учетом падающих объемов продаж этот показатель станет еще хуже. Это означает, что розничные операторы вынуждены закладывать в цену избыточные накладные расходы и не могут снизить цены до уровня бюджетных заправок.

Действительно, сегодня в стране разброс розничных цен по бензину А-95 составляет 21…30,5 грн/л, по дизтопливу 20,89…30,99 грн/л! За счет чего такая большая разница и высокие цены у отдельных операторов. Поскольку с теневым рынком у нас покончено, то нельзя исключить, что компании используют свою рыночную власть и держат высокие цены, которые не могли бы быть на рынке при условиях значительной конкуренции. И это логично. Дорогостоящие комплексы с большим перечнем дополнительных услуг и сервисов надо окупать. Да и содержание таких объектов обходится недешево по сравнению с малозатратными бюджетными заправками.

Читайте в «Терминале» еще, при отсутствии контроля продавцы бензина и ДТ будут играть с розничными ценами.

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151

Email: oil@ukroil.com.ua