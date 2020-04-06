В Иране могут закрыться 70% автозаправочных станций. А в Украине? — экспертное мнение

Обновлено: Апрель 06, 2020. Тэги: , , , , , , , , ,

В Иране могут закрыться 70% автозаправочных станций. А в Украине? — экспертное мнение

В Иране могут закрыться 70% автозаправочных станций (АЗС) в связи со снижением спроса на топливо.

Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабийя» со ссылкой на заявление ассоциации операторов розничного рынка страны в адрес иранского правительства, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

В заявлении, распространённом местными СМИ, указывается, что меры правительства по резкому ограничению передвижения в стране в рамках борьбы с короновирусом привели к значительному сокращению спроса на топливо. «Продажи высокооктанового бензина упали почти до нуля, реализация дизельного топлива сократилась на 70%», — отмечают продавцы топлива.

В то же время эксплуатационные расходы АЗС увеличились на 30% в связи с ведением новых санитарных требований.

Насколько может в Украине повторится подобный сценарий? С этим вопросом журналисты издания «Терминал» обратились  к  директору НТЦ «Психея» Сергею Сапегину.

Экспертное мнение :

Тенденция падающей покупательной способности потребителей могла бы быть остановлена снижением цен на АЗС, соответствующей мировых тенденциям цен на нефть и практически 2-кратному снижению европейских котировок. Однако, это не происходит из-за ряда причин.

Главной я бы назвал избыточную розничную инфраструктуру. Проведенные ранее оценки показали, что в Украине число АЗС в 4,5 раза превышает потребности рынка. Т.е., в среднем из пяти АЗС четыре заправки лишние.

С учетом падающих объемов продаж этот показатель станет еще хуже. Это означает, что розничные операторы вынуждены закладывать в цену избыточные накладные расходы и не могут снизить цены до уровня бюджетных заправок.

Действительно, сегодня в стране разброс розничных цен по бензину А-95 составляет 21…30,5 грн/л, по дизтопливу 20,89…30,99 грн/л! За счет чего такая большая разница и высокие цены у отдельных операторов. Поскольку с теневым рынком у нас покончено, то нельзя исключить, что компании используют свою рыночную власть и держат высокие цены, которые не могли бы быть на рынке при условиях значительной конкуренции. И это логично. Дорогостоящие комплексы с большим перечнем дополнительных услуг и сервисов надо окупать. Да и содержание таких объектов обходится недешево по сравнению с малозатратными бюджетными заправками.

Читайте в «Терминале» еще, при отсутствии контроля продавцы бензина и ДТ будут играть с розничными ценами.

Для справки:

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Email: oil@ukroil.com.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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