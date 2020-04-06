В українських підземних сховищах накопичилась рекордна кількість газу

На 31.03.2020 в українських ПСГ зберігається 15,9 млрд куб. м природнього газу. Це один із найвищих показників наповненості українських сховищ газу в на кінець березня за останні 10 років.

Повідомляє Укртрансгаз.

Так, рік тому, станом 31.03.2019, в ПСГ України зберігалося на 80% менше природного газу – 8,8 млрд куб. м.

При цьому, нині 1,6 млрд куб. м газу знаходиться в режимі «митний склад» (1095 днів без оподаткування митними платежами). Послугою «митний склад» наразі активно користуються трейдери як з України, так і з інших європейських країн та США.

Цьогорічний високий рівень наповнення ПСГ зумовлено низкою чинників:

накопичення рекордно високих обсягів природного газу в ПСГ в сезон закачки-2019 – 21,8 млрд куб. м,

невисокий рівень відбору газу протягом опалювального сезону 2019/2020 через теплу зиму – 6,06 млрд куб м. Минулого сезону відбору ця цифра дорівнювала 8,5 млрд куб. м.

початок сезону закачування розпочато раніше, ніж минулого року: в цьому році – в березні, а минулого року – в квітні.

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