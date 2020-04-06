Якість газу у березні 2020 року по областях України

Обновлено: Апрель 06, 2020. Тэги: ,

Якість газу у березні 2020 року по областях України

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у березні 2020 року, становить 8258 ккал/м3 (при нормі стандарту 7600 ккал/м3).

Інформує Оператор ГТС України.

Оприлюднені паспорти включають: компонентний склад та інші фізико-хімічні показники, які характеризують калорійність та якість блакитного палива.

Опубліковані паспорти якості природного газу систематизовано за регіонами України із зазначенням об’єкту відбору проби та його прив’язки до магістрального трубопроводу.

Інформація надходить з 65 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.

Паспорти та теплота згоряння. Зведення по областях України за березень 2020 року
№ пп Паспорти фізико-хімічних показників природного газу Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3 Середньозважена теплота згоряння вища (ТЗВ), ккал/м3
1 Вінницька 8 238 9 124
2 Волинська 8 215 9 099
3 Дніпропетровська 8 286 9 183
4 Донецька 8 265 9 160
5 Житомирська 8 211 9 093
6 Закарпатська 8 259 9 154
7 Запорізька 8 301 9 198
8 Івано-Франківська 8 326 9 223
9 Київська 8 212 9 092
10 Кіровоградська 8 250 9 139
11 Луганська 8 247 9 136
12 Львівська 8 164 9 049
13 Миколаївська 8 270 9 164
14 Одеська 8 270 9 165
15 Полтавська 8 233 9 116
16 Рівненська 8 221 9 102
17 Сумська 8 415 9 306
18 Тернопільська 8 230 9 118
19 Харківська 8 330 9 223
20 Херсонська 8 263 9 161
21 Хмельницька 8 230 9 112
22 Черкаська 8 268 9 161
23 Чернівецька 8 264 9 157
24 Чернігівська 8 212 9 095

Раніше «Термінал» повідомляв про те, що оператор ГТС протранзитував 11,1 млрд куб. м газу.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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