Якість газу у березні 2020 року по областях України

Середньозважена теплота згоряння природного газу, який подавався споживачам України у березні 2020 року, становить 8258 ккал/м3 (при нормі стандарту 7600 ккал/м3).
Інформує Оператор ГТС України.
Оприлюднені паспорти включають: компонентний склад та інші фізико-хімічні показники, які характеризують калорійність та якість блакитного палива.
Опубліковані паспорти якості природного газу систематизовано за регіонами України із зазначенням об’єкту відбору проби та його прив’язки до магістрального трубопроводу.
Інформація надходить з 65 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій, які розташовані в різних точках України на ключових вузлах газотранспортної системи та атестовані згідно з вимогами чинного законодавства.
|Паспорти та теплота згоряння. Зведення по областях України за березень 2020 року
|№ пп
|Паспорти фізико-хімічних показників природного газу
|Середньозважена теплота згоряння нижча (ТЗН), ккал/м3
|Середньозважена теплота згоряння вища (ТЗВ), ккал/м3
|1
|Вінницька
|8 238
|9 124
|2
|Волинська
|8 215
|9 099
|3
|Дніпропетровська
|8 286
|9 183
|4
|Донецька
|8 265
|9 160
|5
|Житомирська
|8 211
|9 093
|6
|Закарпатська
|8 259
|9 154
|7
|Запорізька
|8 301
|9 198
|8
|Івано-Франківська
|8 326
|9 223
|9
|Київська
|8 212
|9 092
|10
|Кіровоградська
|8 250
|9 139
|11
|Луганська
|8 247
|9 136
|12
|Львівська
|8 164
|9 049
|13
|Миколаївська
|8 270
|9 164
|14
|Одеська
|8 270
|9 165
|15
|Полтавська
|8 233
|9 116
|16
|Рівненська
|8 221
|9 102
|17
|Сумська
|8 415
|9 306
|18
|Тернопільська
|8 230
|9 118
|19
|Харківська
|8 330
|9 223
|20
|Херсонська
|8 263
|9 161
|21
|Хмельницька
|8 230
|9 112
|22
|Черкаська
|8 268
|9 161
|23
|Чернівецька
|8 264
|9 157
|24
|Чернігівська
|8 212
|9 095
Раніше «Термінал» повідомляв про те, що оператор ГТС протранзитував 11,1 млрд куб. м газу.