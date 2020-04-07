2020-04-07: 9:20 Brent понемногу растет в цене

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 34,05 доллара за баррель.Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 3,03%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 26,96 доллара за баррель, прибавив 3,37%.

Цены на нефть растут во вторник на сигналах о том, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в США и Европе, возможно, начинает замедляться, пишет «Investing.com».

В центре внимания рынка — встреча государств ОПЕК+, и некоторые трейдеры, вероятно, активизировали покупки, ожидая, что нефтедобывающим странам придется в любом случае пойти на сокращение добычи, отмечают эксперты AxiCorp. Тем не менее, отсутствие позитивных новостей от ОПЕК и их союзников будет ограничивать подъем рынка, считают в AxiCorp.

В понедельник цены на нефть упали на фоне переноса экстренной встречи государств ОПЕК+, на которой планировалось обсуждение шагов по стабилизации рынка. Встреча в виде телеконференции была перенесена с 6 апреля на четверг, 9 апреля. «Давление на рынок слишком велико, чтобы ОПЕК+ могли себе позволить не сокращать добычу», — отмечает The Price Futures Group Фил Флинн.

«Несмотря на то, что в этот раз нефтяная дипломатия кажется более сумасшедшей, чем когда-либо, правда в том, что ценовое давление потребует от нефтедобывающих стран принятия определенных мер», — цитирует эксперта MarketWatch.

Ограничения, вводимые по всему миру с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, привели к резкому падению спроса на нефть, и избыток предложения на нефтяном рынке может привести к тому, что в скором времени производители столкнутся с нехваткой мощностей для хранения нефти. Это повышает необходимость срочного принятия мер для ограничения предложения, отмечают аналитики.

Стоимость июньских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск составляет $34,04 за баррель, что на $0,99 (3%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы упали в цене на $1,06 (3,1%), до $33,05 за баррель.

Фьючерс на на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,88 (3,37%) — до $26,96 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $26,08 за баррель, опустившись на $2,26 (8%) по сравнению с предыдущей сессией.