2020-04-07: Цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ в рознице снижаются в пять раз медленее, чем в мелком опте

07 апреля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1.58% (-26 коп/л) до 16.02 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1.32% (-22 коп/л) до 16.62 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1.06% (-17 коп/л) до 15.77 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|16.02
|-1.58
|-4.44
|-18.81
|Бензин А-95 евро
|16.62
|-1.32
|-5.58
|-19.42
|Дизельное топливо евро
|15.77
|-1.06
|-8.70
|-22.02
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 07 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.19% (-5.0 коп/л) до 23.62 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.13% (-3.0 коп/л) до 25.05 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.16% (-4.0 коп/л) до 24.28 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 07 апреля 2020 г. подешевел на 0.77% (-8.0 коп/л) до 10.38 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.4%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.62
|19.60
|-0.19
|-2.73
|Бензин А-95 евро
|25.05
|20.90
|-0.13
|-2.61
|Дизельное топливо Евро
|24.28
|17.50
|-0.16
|-2.33
|Сжиженный газ
|10.38
|7.80
|-0.77
|-3.10
Для справки:
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