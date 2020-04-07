2020-04-07: Цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ в рознице снижаются в пять раз медленее, чем в мелком опте

07 апреля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 1.58% (-26 коп/л) до 16.02 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 1.32% (-22 коп/л) до 16.62 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 1.06% (-17 коп/л) до 15.77 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 16.02 -1.58 -4.44 -18.81 Бензин А-95 евро 16.62 -1.32 -5.58 -19.42 Дизельное топливо евро 15.77 -1.06 -8.70 -22.02

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 07 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ. Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.19% (-5.0 коп/л) до 23.62 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.13% (-3.0 коп/л) до 25.05 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.16% (-4.0 коп/л) до 24.28 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 07 апреля 2020 г. подешевел на 0.77% (-8.0 коп/л) до 10.38 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 41.4%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.62 19.60 -0.19 -2.73 Бензин А-95 евро 25.05 20.90 -0.13 -2.61 Дизельное топливо Евро 24.28 17.50 -0.16 -2.33 Сжиженный газ 10.38 7.80 -0.77 -3.10

Для справки:

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151

Email: oil@ukroil.com.ua